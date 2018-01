Ostravský Hlinka se těžce rozbíhal, ale do práce se už těšil

Jaký je rozjezd roku přímo na hřišti?„Těžko se mi rozbíhá,“ usmál se Hlinka. „Ale přes volné dny jsme měli individuální tréninkové plány, takže jsme nezaháleli a bude to v pohodě. Do práce se těšíme.“ Vážně?

„Samozřejmě. Je to naše hobby, ale především je fotbal naše zaměstnání. Dovolené už bylo dost, měsíc jsme si oddychli, takže jdeme na to.“

A podle Marka Hlinky žádnému z ostravských fotbalistů přes Vánoce kila nepřibyla. „Pokud vím, tak v kabině bylo všechno v pořádku. Takže je to dobré i pokud jde o naši životosprávu.“

Co se týče vedení mužstva, nic se nemění. Trenér Radim Kučera a jeho asistenti Bronislav Červenka a Vít Baránek u mužstva zůstali. Jen pro dalšího z nich, Petra Samce, šéfové hledají jiné trenérské uplatnění v klubu.

Marek Hlinka tvrdí, že spekulace o možném Kučerově odchodu v závěru minulého roku nijak nevnímal. „Není to moje věc, je to na vedení klubu, na jeho majiteli. My hráči jsme od toho, abychom podávali výkony na hřišti. Ostatní věci nás nemají co zajímat.“

Přesto je novinkou nově složená trenérská rada, v níž jsou především někdejší špičkoví hráči a trenéři Zdeněk Nehoda, Petr Uličný a Marek Jankulovski.

„To může pomoci, zkušenosti takových lidí jsou důležité. A hlavně pro naše mužstvo. Věřím, že to bude dobré,“ podotkl Hlinka.

A zvednout by Baník měly i posily. „Vypadá to, že majitel do nich investuje,“ uznal Marek Hlinka. „Je na realizačním týmu a na majiteli, koho přivedou. Ale věřím, že každý, kdo přijde, bude kvalitní fotbalista a pomůže klubu k záchraně.“

Na úvod jarní části ligy Baník čeká 17. února doma od 15.00 Slovácko.

„A hned to bude zápas jara, aspoň tak ho vnímám, protože i se Slováckem bojujeme o tu záchranu. Bude to velmi náročné, ale věřím, že jaro zvládneme,“ řekl Marek Hlinka.

Už dnes Baník odehraje první přípravný zápas. Od 11.00 nastoupí v Bolaticích proti třetiligovému Hlučínu.