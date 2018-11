Víc přímočarosti, velí nový kouč Slovácka. První test: Ostrava

„Vůbec nechci vyvolávat dojem, že všechno bylo špatně. Tým má zažito spoustu dobrého, to chci zachovat. A pracovat na svých věcech jako přímočarost, jednoduchost v křídelním prostoru. Dostat odtamtud míč před bránu, zlepšit chování před šestnáctkou a v ní,“ naznačil kouč Svědík.

Dosavadní trenér druholigové Jihlavy se nových svěřenců ujal před dvěma týdny a první zkušenost s nimi v reprezentační pauze získal díky osmifinále domácího poháru, v němž Slovácko prohrálo 0:1 v Liberci. „I přes konečný výsledek mi zápas ukázal taky dobré a důležité věci. Na to málo, co jsme si stačili říct, že je potřeba plnit, mužstvo reagovalo velmi dobře,“ poznamenal trenér Slovácka.

„Zároveň bylo vidět, že co se útočné fáze týče, práce bude určitě dlouhodobější. Viděl jsem rozdíl chování v šestnáctkách. Liberec tam každou akci zakončil střelou nebo jiným nebezpečím, my místo toho často skončili složitou kombinací třeba zpět na vlastní polovině, v autu a podobně.“

Na zlepšení současného mužstva má do zimní pauzy ještě pět zápasů. Ale už nyní Svědík dumá nad tím, jak před jarním vyvrcholením záchranářských bojů Slovácko posílit.

Ostrava - Slovácko Sledujte od 17.00 online.

„Třeba v útoku jsou tady mladí, talentovaní hráči, ale ještě nemají takové zkušenosti a není tady taková osobnost jako byl Došek. Jiné mančafty mají taky své střelce, tady mají po třech gólech Kuchta a Daníček, to není moc. Další hráči se na statistikách moc nepodílí,“ všímá si Svědík. „V zimě se pokusíme získat hráče, který ta čísla má. Nemusí to být úplně velké jméno, ale musí umět gól dát. Každý mančaft, který je má, si takové hráče chrání, ale věřím, že se nám něco podaří.“

U Baníku coby nejbližšího soupeře takové hráče vidí v Barošovi, Holzerovi nebo Diopovi.

„Do útočné fáze mají hodně nebezpečných hráčů. Byť teď taky můžou mít problémy s produktivitou, je to dostatečně zkušené mužstvo, velmi dobře sestavené i vedené,“ pochválil Svědík Ostravu, kde v první polovině devadesátých let působil jako hráč a o deset let později i jako trenér.

„Nechci to komentovat, úplně se nehodí, abych před vzájemným zápasem řekl, že mám ke klubu velmi vřelý vztah. Svoje osobní věci do toho nikdy vůbec nepletu,“ doplnil.