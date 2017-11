Magera uhlídal bývalého parťáka Baroše: Bez něho by Baník byl poloviční

„Vyhráli jsme, nedostali jsme branku, takže jsem spokojený,“ komentoval Magera výhru v Ostravě 1:0. „Byl to důležitý zápas, protože jsme se trochu utrhli a v nynější pauze můžeme v klidu potrénovat a dát si něco dobrého.“

Jaké to bylo hrát proti Barošovi, vašemu dřívějšímu parťákovi v útoku?

Bary je můj kamarád. Vím, jak kvalitní je útočník. V každém zápase dokazuje, že patří na hřiště a ještě to nějaký rok ukazovat bude. Bez něho by Baník byl poloviční.

Baroš se dostal do dvou velkých šancí. Takže pořád se špatně brání?

Určitě. Vždyť dal pět gólů Baníku. Nevím, kde by mužstvo bez nich bylo. Souboje s ním jsou těžké, umí si výborně pokrýt balon, vyvézt ho, podržet, což ukazoval i dneska. Ale až na ty dvě minely, kdy jsme ho pustili do zakončení, Baník prakticky nic neměl.

Stačili jste si na hřišti něco říct?

Nejvíc asi, když jsme se hádali kolem červené karty pro našeho brankáře. Ale zase taková hádka to nebyla. Spíše mi vysvětloval, že sudí gólmana vyloučil oprávněně. Já jsem mu zase říkal, že ne. Bylo to takové jedna strana, druhá strana...

Takže co říkáte na vyloučení Kamrana Agajeva, který nejprve dostal žlutou kartu za řeči a hned nato za zdržování?

To je kapitola sama o sobě. To jeho zdržování bylo už v prvním poločase. Pak už to asi bylo hodně přes čáru, protože toho tam bylo strašně moc. Ale už jak dostal první kartu za slovní napadení rozhodčího, byla jeho chyba. Nemluví česky, tak nevím, co mu říkal. Nemluví ani moc anglicky, tak nevím, jestli mu nenadával ázerbájdžánsky. Asi zasloužená karta.

Čím to bylo, že jste se coby útočník objevil na místě stopera?

Už v poháru chyběl Chaly (Matěj Chaluš), byl nemocný, a tak jsem tam hrál se Stronatim. Ten teď vypadl kvůli kartám a trenér mi hned po poháru se Zlínem řekl, že tam nastoupím a asi měl dobrou ruku.

Takže se chystáte změnit post?

To je spíše otázka na trenéra. Problém jsem s tím ale dneska neměl, tak uvidíme, jak by to vypadalo v dalších zápasech. Jsem rád, že jsem po delší době zase nastoupil v základu a že máme tři body.

Ty máte i proto, že Baník za celý zápas ani jednou nevystřelil přímo na branku.

Ale byly tam závary, které mohly skončit brankou. Bary měl jednu střelu nad a pak hlavičkoval vedle. Naštěstí jsme to ustáli a zvítězili.

Jenže také vám v koncovce chyběla přesnost. Výhru vám zařídila jediná střela na branku.

Už od dvacáté minuty jsme nehráli naši hru, nehráli jsme kombinačně, začali jsme nakopávat balony, zbavovat se jich, což jsme nechtěli. Ten zápas byl spíše takový hurá nakopávaný. Moc krásy nepobral.