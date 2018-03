Baroš se vrací do hry. Hned do základu? Ostravský trenér je tajemný

Fotbal

Zvětšit fotografii Ostravský útočník Milan Baroš (uprostřed) prochází mezi karvinskými Janem Šislerem (vlevo) a Filipem Panákem. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

dnes 9:24

Útočník Milan Baroš se po zranění vrací do hry. To je pro fotbalisty Baníku Ostrava výborná zpráva. „Pauza, kdy jsme teď dva týdny nehráli, prospěla i Milanovi. Už by měl být k dispozici,“ potvrdil ostravský trenér Radim Kučera.