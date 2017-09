Čekání na výhru pokračuje, šéfové Baníku ale zatím změny nechystají

Na výhru čekají z ligových celků nejdéle – sedm kol. Hrůza. „Pořád se bavíme o tom, co je špatně, co zlepšit. Probíráme to. Dál musíme makat,“ uvedl Dušan Vrťo, sportovní ředitel Baníku.

Odmítá nějakou paniku. I zásadní změny v mužstvu. „Vždyť ve dvou zápasech jsme dostali gól v nastaveném čase,“ připomněl Vrťo zápasy s Teplicemi (3:3) a nyní v Jihlavě (1:2). „Mohli jsme mít 10 bodů a byli bychom desátí... Víme, co máme zlepšovat, kde děláme chyby a věříme, že to kluci zvládnou psychicky.“

Leč Baník stále doplácí na výpadky v obraně, na chyby jednotlivců. V Jihlavě mu nepomohlo ani to, že trenér Radim Kučera postavil tři stopery. „Jestli jeden hráč třikrát netrefí balon, což musí umět i desetiletý kluk, tak je to na pováženou,“ povzdechl si Vrťo.

„Ale všechno je to o té psychice. Aby si kluci věřili. Když na začátku sezony uspěli v Brně i se silnou Slavií, tak nevidím důvod, proč neuspějí proti dalším soupeřům.“

Ostravští spoléhají i na to, že jim pomůže návrat útočníka Milana Baroše po zranění do sestavy. „Je to pro nás obrovsky důležitý článek v kabině i na hřišti. Je to velká kvalita. V minulých zápasech nám chyběl, ale předpokládali jsme, že všechno neodehraje,“ uvedl Vrťo.

Baník hraje ve středu od 16.00 pohár ve Valašském Meziříčí. V neděli pak v lize od 17.00 hostí Zlín.