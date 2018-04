Předposlední Burton zaskočil Derby, Vydra v závěru neproměnil penaltu

Fotbalisté Derby County si komplikují cestu do play off o postup do vyšší soutěže. V zápase 43. kola druhé anglické ligy prohráli s předposledním Burtonem 1:3.

Šanci na zdramatizování koncovky utkání dostalo Derby v 89. minutě, kdy rozhodčí nařídil v jeho prospěch pokutový kop. K exekuci se postavil český útočník Matěj Vydra, střelu do středu branky ale gólman Bywater zneškodnil. Závěrečné minuty odehrál v dresu Burtonu další český hráč Tomáš Egert. 43. kolo druhé anglické ligy: Sheffield United - Millwall 1:1, Barnsley - Bolton 2:2, Burton - Derby 3:1, Hull - Sheffield Wednesday 0:1, Middlesbrough - Bristol 2:1, Norwich - Cardiff 0:2, Nottingham - Ipswich 2:1, QPR - Preston 1:2, Reading - Sunderland 2:2, 18.30 Fulham - Brentford. Tabulka Tým Z V R P S B 1. Wolverhampton 42 28 8 6 76:36 92 2. Cardiff 42 25 8 9 64:35 83 3. Fulham 42 23 12 7 72:41 81 4. Aston Villa 43 23 10 10 67:40 79 5. Middlesbrough 43 20 9 14 61:42 69 6. Millwall 43 18 15 10 55:40 69 7. Derby 42 18 14 10 61:43 68 8. Preston 43 17 15 11 54:45 66 9. Sheffield United 43 19 9 15 58:50 66 10. Bristol 43 17 14 12 60:50 65 11. Brentford 42 17 13 12 58:47 64 12. Ipswich 43 16 8 19 51:54 56 13. Norwich 43 14 14 15 46:54 56 14. Leeds 43 15 9 19 54:61 54 15. QPR 43 14 11 18 54:65 53 16. Sheffield Wednesday 43 12 14 17 51:59 50 17. Nottingham 42 14 7 21 45:60 49 18. Hull 43 11 14 18 64:62 47 19. Reading 43 10 13 20 48:63 43 20. Birmingham 42 11 7 24 32:61 40 21. Bolton 43 9 13 21 36:66 40 22. Barnsley 42 8 14 20 44:63 38 23. Burton 43 8 11 24 33:78 35 24. Sunderland 43 6 16 21 47:76 34