Opavské oslavy budou velké. Ale až po sezoně

„Vždycky, když se nedařilo, tak jsem to já a další kluci, kteří jsme z Opavy, poznali nejvíce,“ připomněl těžší roky. „Když se padalo, slyšel jsem to na každém rohu. A nebylo to příjemné. Teď si to moc užívám. Stačí málo, aby se nedařilo, a naproti tomu to chce velký skok, aby vše vycházelo.“

Schaffartzik hovoří o vrcholu své kariéry. „Ve třiceti,“ řekl. „Ale doufám, že ten vrchol ještě přeskočíme.“ Záložník přiznal, že postup byl sen. „Někdo sní o tom, že si zahraje Ligu mistrů. Můj sen byl dostat se s Opavou do ligy,“ přiznal Jan Schaffartzik. „Říkal jsem to v době, kdy jsme postupovali ze třetí ligy do druhé. Věděl jsem, že když budeme makat a budeme jeden tým, jedna parta a přijde dobrý trenér, tak by to mohlo klapat.“

Jan Schaffartzik je v opavském týmu devět let s výjimkou půlročního hostování v Hlučíně na jaře roku 2013. Zato obránce Jaroslav Svozil přišel letos v zimě ze Znojma.

„Co si budeme povídat, teď je to euforie,“ řekl Svozil. „Jsem rád, že po půl roce, co jsem tady, jsme postoupili, ale je to především velká zásluha ostatních kluků. Slíznul jsem jen smetanu, jak se říká.“ Je fakt, že v týmu je krátce, ale hned se prosadil do základní sestavy. „Důležité je, že se v kabině cítím dobře, je tady výborná parta, lidi v klubu jsou suproví. A podporují nás fandové.“

Výbornou sezonu prožívá i brankář Vojtěch Šrom. Loni se vrátil z bulharské Varny a uvažoval, že si bude hledat práci. A ozvala se mu Opava. Do základní sestavy naskočil v závěru podzimu a už z ní nevypadl. Navíc v úvodu jara v pěti duelech nedostal gól, nulu držel 488 minut.

„Pro mě to je nový fotbalový život,“ usmál se Šrom. „Asi to bude znít blbě, ale ze dna jsem se dostal zase nahoru.“

Jen ho mrzí, že postup nepotvrdili ve středu doma s Příbramí (1:1). „Pořád jsme ale o dva body před ní, takže máme dva zápasy na to, abychom první místo uhájili,“ připomněl Šrom, že v neděli hrají v Hradci Králové (13.15) a v pátek od 17.00 hostí Frýdek-Místek. „Práce ještě nekončí,“ potvrdil Jaroslav Svozil.

Až pak bude podle gólmana Šroma čas na oslavu. „A určitě bude velká. Kolikrát postupujete do první ligy? To se musí pořádně oslavit,“ řekl Vojtěch Šrom.

Co bude Opava potřebovat, aby uspěla i mezi elitou? „Větší klid ve finální fázi a nebudeme moci v obraně tolik chybovat. Lepší musí být organizace hry. Máme co zlepšovat,“ prohlásil Jaroslav Svozil.