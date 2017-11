Pořád jsme ve hře o postup, říká opavský záložník Jursa

Jenže odehráli o utkání více než jejich soupeři v boji o postup. Třinec ale v sobotu od 10.15 hostí českobudějovický celek.

Opavský záložník Tomáš Jursa je přesvědčený, že Slezský FC na postupovém místě přezimuje. K tomu však potřebuje v závěrečném duelu podzimu porazit Hradec Králové, který přivítá v pátek od 13.00.

„Výhrou ve Vítkovicích jsme se zvedli a Hradec Králové teď musíme přejet,“ prohlásil Tomáš Jursa, který dal Vítkovicím první gól.

Jak těžké bylo zvládnout zápas s Vítkovicemi?

Ubojovali jsme ho. Vítkovice docela kousaly a my byli dost nepřesní, ztráceli jsme hodně míčů. Ale pomohl nám gól na konci první půle, tím nám stouplo sebevědomí. Pak jsme sice dostali gól, po němž jsme trochu spadli, ale vyšel nám roh. Potřebovali jsme vyhrát.

Dostali jste gól, byť Vítkovičtí měli snad jednu přímou střelu.

Nám tam v poslední době spadne všechno...

Čím to je?

Nevím, jestli soupeři mají takové štěstí, nebo my takovou smůlu. Fakt dostáváme hodně gólů, ale jsme spíše útočné mužstvo. Takže musíme střílet góly a čím víc jich bude, tím víc bodů budeme mít.

Cítili jste tlak poté, co jste prohráli v Příbrami?

Ne, do Ostravy jsme jeli pro tři body, a to se podařilo.

Teď už vás čeká jenom Hradec Králové.

Doma musíme vyhrát. Bude to však další těžký soupeř, aspirant na postup. Diváci nás jako vždycky poženou. Nic jiného než tři body nebereme.

Přece jen jste ale v závěru podzimu trochu polevili. Proč?

Nevím. Nezvládli jsme doma Varnsdorf. Třikrát byli na naší půlce a dali nám tři góly. A od té doby... Nechci říct, že hrajeme nějak špatně, ale spadne nám do branky všechno.

Takže vás tak poznamenala remíza 3:3 s Varnsdorfem?

Možná to máme trochu v hlavách, ale ve Vítkách jsme se zvedli a snad už to zase půjde.

Nejste pod velkým tlakem, když pořád potřebujete vyhrávat?

My chceme vyhrávat. Ne, že musíme. Od toho se všechno odvíjí. Furt jsme ve hře o postup. Teď jsme druzí. Pořád jsme tam. Jdeme si za svým cílem.

Jak vám vyhovuje, že poslední dobou hrajete jen s tříčlennou obranou?

Jsme útočné mužstvo, to je i ten důvod, že nastupujeme se třemi obránci. Chceme dávat co nejvíce gólů a ten systém se k tomu nabízí. Akorát máme smůlu, že z každé blbosti dostaneme gól... Ale sami se snažíme každý zápas dát nejméně tři góly.