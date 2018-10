Zvedají se olomoučtí fotbalisté? Na Zlín se chystá i Pilař

„Venca už tři týdny trénuje, byl připravený i na Spartu. Teď má drobný zdravotní problém, ale to je spíš maličkost. Ošetříme ho tak, aby byl na zápas nachystaný,“ tvrdí trenér fotbalové Olomouce Václav Jílek.

Právě na největší hvězdu týmu zřejmě ukáže při lepení díry na levém křídle, kde chybí potrestaný Šimon Falta. „Jestli Venca dostane šanci v sestavě, nebo jako náhradník, to si ještě rozhodneme, ale je to hráč, který kvalitou je schopen nahradit Faltu a pomoct mužstvu,“ říká Jílek.

Tahoun Falta bude chybět, neboť odvolací komise mu nezrušila jednozápasový trest, jenž dostal po chybně udělené červené kartě v Liberci.

„Byl jsem na to připravovaný z okolí, takže jsem očekával, že distanc dostane. Víc bych se k tomu nevracel. Prostě je to tak, jak to je, a my potřebujeme najít alternativu. Pevně věřím, že se nám to povede,“ povídá Jílek. Kvůli zranění kolena do konce sezony postrádá křídelníka Hálu, naopak po problémech s nártem se vrací Manzia i univerzál Chvátal, jenž je především krajní obránce.

„Někteří hráči se dali do kupy a díky vítězství před reprezentační pauzou je i nálada dobrá. Těšíme se na utkání,“ podotýká Jílek. Pilař by měl být pro něj první volbou, byť v ligovém ročníku naskočil jen do čtyř zápasů a v jediném od začátku. Ovšem i tak stihl třicetiletý bývalý reprezentant ukázat kvalitu. A Sigma potřebuje na křídlech zlepšit efektivitu.

Lalkovič už pózoval s devítkou

Jílek by však mohl vytáhnout i trumf: pětadvacetiletého slovenského křídelníka Milana Lalkoviče, jehož Olomouc testovala a byť nepotvrdila uzavření smlouvy, průbojný hráč, který prošel i akademií Chelsea, už na Twitteru uveřejnil fotku, jak pózuje s modrým dresem s číslem devět. Sigma to však musí stihnout administrativně dotáhnout, což nebude lehké.

Olomouc - Zlín Sledujte od 15.00 online.

Zlín posbíral ze tří ligových utkání pouze jeden bod. „Chceme zastavit období, kdy se nám výsledkově nedaří,“ přeje si kouč Michal Bílek. Fastav, který do Olomouce přijede znovu už 31. října k osmifinále českého poháru, ztratil kontakt s nejlepšími. Navíc za týden hostí Spartu a po domácím mači s Karvinou zakončí první půlku základní části zápasem u vedoucí Slavie.

„Los je těžký, ale neděláme si s tím hlavu. Věřím, že budeme dobře připravení a budeme bodovat,“ pronesl Bílek. „Výsledky nebyly optimální, ale kádr se téměř nezměnil. Odešel akorát jeden hráč, takže síla tady zůstává.“

S přestupem Traorého do Slavie se však Zlín zatím nevyrovnal. Na Hané bude navíc hostům z původní středové trojice chybět ještě distancovaný Podio. „Že někdo vypadne kvůli kartám nebo zranění, s tím se počítá. Varianty, jak ho nahradit, máme. Od systému 3–5–2 nebudeme ustupovat,“ ujistil Bílek. Ve stoperské trojici se tak znovu objeví mladík Bačo, do zálohy se vysune Hnaníček. Pozitivní zprávou pro Bílka je uzdravení útočníka Poznara, který vynechal předešlá dvě kola. „Je to důležitý hráč,“ oddechl si.

Olomouc se krčí na 14. místě, před přestávkou ale porazila doma Spartu. „Bylo by dobré, aby si hráči sami uvědomili, jakou cestou jsme se dostali k vítězství nad Spartou, že jiná cesta k bodům neexistuje. Byl bych rád, kdyby to spíš vzešlo od nich než jen od nás trenérů,“ odmítá Jílek mančaft speciálně motivovat. „Jsme si vědomi, že když to zvládneme, můžeme se konečně trošku odlepit ze dna.“

Bílek tak varuje: „Jejich sebevědomí půjde logicky nahoru. I v minulých zápasech hráli dobře, trápila je však koncovka. Jinak mužstvo mají výborně poskládané. Byla jen otázka času, kdy se chytnou.“ Teď by se potřebovali zvednout i jeho hráči.