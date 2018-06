Nechceme hráče pouštět, tvrdí olomoucký kouč Jílek po sezoně snů

„Být už jen v nominaci mezi takovými jmény je skvělé a vyhrát je nádherný pocit. Nevnímám to jako nějaký svůj osobní úspěch, spíš myslím na to, že je to úspěch celého týmu a klubu,“ prohlásil 42letý kouč Sigmy.

Ceníte si, že jste skončili před Spartou, která v létě investovala do posílení čtvrt miliardy?

Padlo to v kabině, že jsme před Spartou. Ale ukazuje to, že peníze nejsou všechno. Mužstvo se musí dostat na určitou hranici kvality a organizace hry, není to jen o individuální kvalitě. Všichni viděli individuální výkonnost hráčů Sparty, je obrovská. Ale týmově to nebylo úplně ono, v tom je před nimi kus cesty. Logicky se to dá omluvit, že mužstvo potřebuje čas, aby si sedlo, potenciál je tam velký. Z našeho pohledu jsme přeskočili mužstvo s obrovskou tradicí a velkými ambicemi. Jen to podtrhuje kvalitu výkonnosti, kterou jsme byli po celý rok schopni předvádět.

„Pokud mužstvo zůstane pohromadě, budeme v Evropě konkurenceschopní.“

Jak moc vás naopak mrzí, že jste neudrželi třetí místo?

Díval jsem se na průběh sezony a říkal si, že to není možné, protože osmadvacet kol jsme nebyli horší než čtvrtí, a tam jsme byli možná dvě tři kola, jinak spíš druzí nebo třetí. Ale v úplném závěru jsme o to přišli, to je sport. Jablonec byl fantastický na jaře, to asi nikdo nečekal, a kdyby měl normální výkonnost a uhrál standardní počet bodů, jako uhraje většina mužstev, tak bychom třetí byli. Ale Jablonec byl na jaře jednoznačně nejlepší mužstvo ligy. Zasloužili si to a v celkovém součtu získali o bod víc.

Je těžké se s tím vyrovnat?

Je v tom trošku zklamání, protože Jablonec na nás po podzimu ztrácel jedenáct bodů. Ale dokázali se dostat na místo, které jim zaručuje přímou účast v Evropské lize. Z tohohle pohledu je malinkaté zklamání, ale když si to vezmeme v kontextu celé sezony, očekávání, i mediálních, abychom nehráli o záchranu... Tyhle předpoklady jsme jasně utnuli. A jsem strašně rád, že to nebyla otázka náhody, ale kvality v průběhu celé sezony a odměna je čtvrté místo, které je fantastické.

Po posledním kole jste poskočili z pátého na čtvrté místo, což znamená start v Evropské lize o jedno předkolo později. Mění to časově přípravu?

Druhé předkolo začíná až po prvním kole HET ligy, takže by to stejně nic na přípravě neměnilo. Zásadně se to mění v tom, že ve třetím předkole nebudeme nasazeni. Nevím, co by se muselo stát ve druhém předkole, aby vypadly všechny nasazené týmy. Když se podíváte na složení týmů, jedním okem jsem viděl, že je tam Sevilla nebo týmy Německa, Belgie, Anglie. Těžké z pozice nenasazeného. Ale takhle nepřemýšlíme, jsme v situaci, ve které Sigma dlouho nebyla.

V čem by tedy bylo jiné začínat už ve druhém předkole?

Tam bychom asi byli nasazení, ale zároveň s velkým předpokladem, že bychom dostali týmy neatraktivní, vzdálené a sportovně na výši, takže by to bylo hodně složité. Od nás velké očekávání nebude, ale pokud mužstvo v drtivé většině zůstane pohromadě, uděláme v přípravě krok dopředu a budeme v Evropě konkurenceschopní.

A zůstane pohromadě? O kolik hráčů základní sestavy můžete přijít?

Reálně o tři hráče, kteří mají výstupní klauzule – Radakovič, Houska a Plšek. S tím, že co předváděl Kuba Plšek poslední zápasy, tak je to hodně nebezpečné. Doufám, že to nějak zvládneme, a i on sám má ještě čas, mohl by tu ještě povýšit svou výkonnost, jde postupnými kroky. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Samozřejmě eviduji zájem a mediální spekulace o Jemelkovi a Kalvachovi, ale muselo by přijít něco, z čeho bychom si sedli na zadek. Se sportovním ředitelem Ladislavem Minářem však nechceme pouštět žádné další hráče.

Jak moc potřebuje kádr posílit?

V kontextu toho, že se změnou hracího modelu budeme mít víc ligových zápasů. Jsem strašně rád, že už naskočil Kotouč a jednoznačně jsem byl přesvědčený o tom, že to zvládne. Už dlouhodobě prokazoval kvalitu. Tam jsme připraveni na postu stopera. Musíme vyřešit pozici hrotového útočníka, případně jednoho středového hráče. Na druhou stranu by nám prodej jednoho hráče nabídl možnost podívat se po někom jiném a doplnit. Ale věřím v hráče, které tu mám, a pokud nikdo nepřijde, pracujeme s tím, co máme. Nebojím se toho, že by mužstvo bylo výrazně oslabeno.

Existuje varianta, že by se vrátil z Plzně Jakub Řezníček?

Zatím jsme se o tom nebavili. Prvotně musí říct Plzeň, jestli bude dál držet Kubu. Zatím to nepřišlo k jednání.

Vy sám máte ve smlouvě také klauzuli?

Nemám. Do příštího června mám smlouvu a nehodlám na tom nic měnit. Předpokládám, že zůstávám v Olomouci.