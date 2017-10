Opěrné body fotbalové Olomouce? Obránci Radakovič s Jemelkou

Nemá Sigma aktuálně vůbec nejlepší stopery v lize? Podle hodnocení reportérů MF DNES má. Třiadvacetiletý Srb Radakovič je s průměrnou známkou 1,88 třetím nejlépe hodnoceným hráčem soutěže, o rok mladší olomoucký odchovanec Jemelka desátým (2,21). Žádný stoper není výš.

„Podle mého názoru máme jedny z nejlepších stoperů v lize,“ odpovídá brankář Miloš Buchta, jenž práci obrany vidí hezky před sebou. „Dovolím si tvrdit, že stoperská dvojice nám dává velké předpoklady k dosažení dobrého výsledku. Hrají velmi konsolidovaně a dobře,“ chválí trenér Václav Jílek. V čem je jejich hlavní síla?

Olomoucký Václav Jemelka odráží přihrávku na Micheale Krmenčíka z Plzně.

V dynamice. Jsou dostatečně rychlí, aby byli v soubojích včas, aby zachytili náběhy soupeře. A oba mají fotbalové myšlení, Jílek vyžaduje konstruktivní rozehrávku, která je jim vlastní.

2,21 je průměrná známka Václava Jemelky, desátá nejlepší v celé první lize

„Pro mě je hodně důležité, že neobstáli jen v defenzivní složce, ale také v ofenzivní. Teplice na nás vytvořily tlak, dobře zavřely střed hřiště, ale dokázali si s tím poradit, snažili se hrát konstruktivně. Samozřejmě jsou tam situace, které bychom chtěli řešit jinak, malinko jednodušeji, přímočaře, ale celkově pracují dobře,“ pokračuje Jílek. „V posledních čtyřech zápasech měli dostatečnou zkoušku, když se potkali s výborným Teclem, Barošem, Vaněčkem, který také patří k velmi silným ligovým útočníkům. A řekl bych, že obstáli.“

1,88 je průměrná známka Uroše Radakoviče, třetí nejlepší v celé první lize.

Má pravdu. Vlastně jen slávista Milan Škoda s nimi dokázal vyhrát většinu soubojů, jinak zatím nikdo.

I proto třetí Sigma v polovině ze 12 kol udržela čisté konto, i proto má s osmi inkasovanými góly třetí nejlepší defenzivu soutěže, jež samozřejmě nezačíná a nekončí u stoperů, ale je vizitkou kompaktnosti a zodpovědnosti celého mančaftu.

A ten olomoucký běhá nejen dopředu, ale i dozadu za míč. Poctivě. „Bráníme výborně jako celý tým. Musím pochválit střední záložníky i útočníky, protože začínáme bránit už z útoku. To, že dostáváme málo gólů a dobře funguje defenziva, není tím, že já nebo ten vedle mě hrajeme výborně,“ řekl Radakovič před časem MF DNES.

Olomoucký stoper Uroš Radakovič u míče v utkání s Jabloncem

V Olomouci začal třetí sezonu parádně. Konečně se vyvaroval výkyvům. Pomohlo mu, že se naučil česky a zabrala i dieta. „Za rok jsem zhubl o deset kilo. Na začátku byl rozhovor s trenéry, kteří mi pomohli najít specialistku na stravu. Vytvořila mi plán na dietu, kterým se řídím už rok a cítím se lépe na hřišti i mimo něj.“ Ryšavý Jemelka v lize debutuje a počíná si jako mazák.

„Překvapuje všechny – i mě. Přírodní typ,“ uznale přikývne Jílek.

Oba jsou válečníci, neuhnou ze souboje, i kdyby to zavánělo zraněním. „S Džemem (Jemelkou) se na hřišti cítím výborně, hraju z pravé strany, mám to přes nohu a funguje to dobře. Musím ho pochválit. Je to dobrý kluk a hraje velmi dobrý fotbal. Máme v kádru i další hráče, kteří nemají štěstí jako my a nejsou v základu, ale také tvrdě pracují. A tím se zlepšujeme navzájem,“ připomíná Radakovič konkurenty Štěrbu, Poloma či zkušeného, leč zraněného Škerleho. „Neříkám, že jsem stoper číslo jedna. Ale jsem zkušenější, než jsem byl před dvěma lety. Mám vedle sebe Džema, který je mladý a perspektivní. Druhou ligu jsme odehráli s Martinem Sladkým a Míšou Vepřekem, známe se a víme, co máme od sebe na hřišti čekat,“ pochvaluje si Radakovič souhru, z níž Olomouc těží. Stopeři jsou jejími opěrnými body.