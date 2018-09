Olomoucký kouč Jílek před duelem s Příbramí: Cítím z týmu odhodlání

Naopak do olomoucké Sigmy se po letech vrátil Jiří Saňák, který naposledy působil jako asistent v íránském klubu Esteghlal FC Teherán. Někdejší trenér olomoucké devatenáctky by měl do realizačního týmu Václava Jílka přinést zkušenosti a nový impulz.

Příbram - Olomouc Sledujte od 17.00 online.

Herní a hlavně výsledkový progres Sigma potřebuje okamžitě. V Evropské lize sice postoupila před kazašský Kairat Almaty a padla až po sympatickém výkonu se španělskou Sevillou, ale ze sedmi zápasů v domácí soutěži vyhráli Hanáci pouze jediný a se třemi body se krčí na předposledním místě.

V posledním zápase olomouckým fotbalistům nestačilo poločasové vedení 2:0 proti Bohemians 1905 a nakonec zápas ztratili. „Prohráli jsme utkání, které se snad ani prohrát nedalo,“ řekl bezprostředně po utkání trenér Václav Jílek. Ten navíc během reprezentační pauzy nemohl být s mužstvem, protože si plnil povinnosti u reprezentační jedenadvacítky. „Přestože jsem tady nebyl, tak režim dodrželi. Z posledního týdne mám velmi dobrý pocit,“ dodává.

Příbram vytáhne nové posily

Olomouc, která se stále bude muset obejít bez Juraje Chvátala i Václava Pilaře, dnes čeká zdánlivě ideální soupeř. Nováček soutěže Příbram také neoplývá oslnivou formou a během sedmi zápasů posbírala osm bodů, které jí zaručují desáté místo. „Z počátku soutěže hrála velmi dobrý fotbal a získávala body. Její způsob hry je atraktivní pro fanoušky,“ vysekl Jílek poklonu svému soupeři, který se bude muset obejít bez nejproduktivnějšího hráče Jana Matouška.

Dvacetiletý útočník, jenž přestoupil do Slavie za částku kolem 40 milionů, měl původně podzim dohrát v Příbrami. Kvůli početné marodce pražského týmu se však musel mladík hlásit ve Slavii už nyní.

V poháru s Třincem Sigma ve 3. kole poháru MOL narazí na druholigový Třinec, zápas se bude hrát 26. září v Olomouci.

Vedení Příbrami přesto nezahálelo a po odchodu Matouška přivedlo hned pětici posil. Nově se stadionu Na Litavce představí Ruslan Mingazov, Mario Holek, Radek Voltr, Dominik Duda a Petr Pejša. „Všechny změny byly provedeny po konzultaci s trenérem Csaplárem tak, aby splňovaly koncepci a požadavky, které má,“ uvedl příbramský prezident Jaroslav Starka.

Očekává se, že kromě Maria Holka, který se zotavuje po zranění kolene, budou všichni hráči nachystaní pro dnešní utkání. „Nechci se dívat na soupeře. Zápasy, které jsme ztratili, byly hlavně o nás,“ uzavírá Jílek a jedním dechem dodává: „Rádi bychom se vrátili ke způsobu hry, který jsme podávali v pohárových zápasech.“