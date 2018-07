Čtvrté místo nebyla náhoda. Chceme hrát jako loni, vyhlašují v Olomouci

Jaromír Gajda, předseda spolku, jenž drží majoritní akcie fotbalové Olomouce

Jsou to právě dva měsíce, kdy vrcholil prodej majoritního podílu akcií fotbalové Sigmy opavskému podnikateli Lukáši Urbancovi. Ačkoliv si obě strany v jeden okamžik plácly, za pár dní to neplatilo a jednání následně zkrachovala. Nyní už klub, zdá se, žádného investora nehledá. „Dali jsme to nějak dohromady i díky tomu, že mužstvo hrálo dobře,“ vysvětluje Jaromír Gajda, předseda spolku, jenž drží majoritní akcie klubu.

Je to až k nevíře, co dokáže čtvrté místo v lize, ze kterého neplynou žádné kolosální finanční odměny. Ve skutečnosti Sigmě při skládání rozpočtu pomohlo převedení stadionu na město, které jim bude následující tucet let posílat každoročně dvanáct milionů korun.

A navrch přišla patnáctimilionová injekce za přestup srbského stopera Uroše Radakoviče do Sparty Praha. „Že Uroš odešel za nějaké peníze, o to lépe se nám pracuje. Ale i kdyby neodešel, zvládli bychom to i bez těchto peněz, vzhledem k tomu, že se podařilo čtvrté místo,“ opakuje Gajda a přidává vysvětlení. „Máme nárok na větší podíl z televizních práv. A co se týká reklamních partnerů, daří se uzavírat smlouvy s tradičními partnery, i sem tam něco vylepšit. Nemyslím, že bychom měli mít obavy.“

Zní to skoro jako idyla. Zvlášť když loni musela Sigma prodávat tréninkové hřiště, aby mohla vyplatit odcházejícího akcionáře Josefa Lébra. A místopředseda představenstva Petr Konečný přiznával, že peníze za zimní prodej Tomáše Chorého do Plzně pomůžou klubu přežít do konce sezony. „Dlouhodobě nám tohle hospodaření nemůže umožnit hrát o ta místa v tabulce, která bychom si všichni přáli. K tomu nutně potřebujeme mecenáše,“ prohlásil Konečný před pouhým půl rokem.

Nyní je zřejmě vše jinak. Gajda děkuje kraji, městu, partnerům a také naznačuje řešení, kde by spolek našel zdroje pro případné hluché období. „Přáním výboru spolku by bylo, kdybychom se zařadili společensky a sponzorsky do rodiny jako pevný článek holdingu Sigmy (SPL Holding, a. s., dříve Sigma Group, historický a hlavní partner klubu – pozn. red.). Není to vyloučeno, ale zřejmě na to ještě nedozrála doba. Snad se ještě dožiju toho, že se tak stane,“ sní čerstvý sedmdesátník.