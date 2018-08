Bitva na Hané. Snad dáme víc gólů než Sigma, věří plzeňský kouč Vrba

Sigma „odpadla“ až v závěru, i tak z toho bylo výtečné čtvrté místo a možnost zahrát si kvalifikaci o Evropskou ligu. V ní čeká na Olomouc kazašský Kajrat Almaty, ale ještě předtím vyzvou mistrovskou Plzeň. „Ta podle prvních dvou zápasů, kde jsem ji sledoval, možná není tak suverénní, jak by sama očekávala,“ míní olomoucký kouč Václav Jílek.

„Na druhou stranu ale ukazuje svoji sílu, i když v zápasech není tak dominantní. Dokáže i tak získat tři body, to je vizitka silných týmů,“ doplnil kouč v rozhovoru na webu Sigmy.

Souboje s jedním z aspirantů na titul se ale nebojí. „V minulé sezoně jsme ukázali, že se s Plzní dá hrát. Rozhodně to není mužstvo, které by nebylo k poražení. Musíme hrát rychle, pohlídat si defenzivu, podobně jako Liberec minule v Plzni,“ plánoval Jílek.

Do nové sezony sice jeho tým vstoupil krutou domácí porážkou s pražskou Slavií (0:3), ale pak si spravil chuť vítězstvím 4:0 v Mladé Boleslavi. „Sigma už loni ukázala, že do ligy patří. A i když jí letos nevyšel start, ve druhém zápase potvrdila, že bude i nadále ofenzivním mužstvem, které má spoustu šikovných fotbalistů,“ kontroval plzeňský trenér Pavel Vrba.

Olomouc - Plzeň Sledujte od 19.00 online.

I on jede na Hanou s jasným přáním zvítězit. „Mohl by to být zajímavý zápas, obě mužstva chtějí hrát otevřený, kombinační fotbal. V české lize teď padá víc gólů než v minulosti. A já doufám, že jich v Olomouci dáme víc než soupeř,“ přeje si kouč Viktorie.

V týmu má i útočníka Tomáše Chorého, jenž pochází z Hané, stejně jako stoper Hubník či záložník Hořava, další forvard Řezníček zase v Olomouci na jaře hostoval. Dres Sigmy naopak obléká Martin Sladký - muž, jenž byl při prvním mistrovském titulu v sezoně 2010/2011 v kádru Viktorie.

„Viktoria patří k tomu nejlepšímu v české lize, má velmi silný kádr. Co hráč, to obrovská kvalita, plno reprezentantů,“ těší se Sladký na konfrontaci s mistry. „Bude to náročné, ale když předvedeme naši hru, jsme schopni uhrát dobrý výsledek. Na jaře jsme to potvrdili,“ doplnil šestadvacetiletý rodák z Chodska.

To záložník Václav Pilař, který v létě do Olomouce přestoupil právě z Plzně, dnes kvůli dohodě klubů nastoupit nemůže.