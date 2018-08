Na mistra! burcují se v Olomouci. A pak už na Kazachy

Olomouc tak ve čtvrtek ve 3. předkole Evropské ligy přivítá neatraktivního soupeře, jehož si i kvůli úmornému cestování přes 5 tisíc kilometrů vůbec nepřála. „Ale těším se i tak,“ říká záložník Jakub Plšek.

Ještě však než olomoučtí zvědi z Alkmaaru, asistent Ladislav Onofrej s vedoucím mužstva Alešem Škerlem, předají mančaftu první informace o kazašském protivníkovi, stojí před Hanáky těžší váha: přímý účastník Ligy mistrů, český šampion z Plzně.

Postaví se mu dnes (19.00) na domácím stadionu. A věří si. I bez posily Václava Pilaře, který se po herní pauze zase dostával do formy, leč kvůli prapodivné přestupové dohodě mezi kluby nemůže proti Plzni, ze které v létě do Olomouce přestoupil, hrát. Tuhle podmínku si Viktoria vymohla, neboť přestupní částka měla být za Pilaře nízká. Kluby ji nezveřejnily, deník Sport uvedl, že odešel dokonce na Hanou zadarmo.

„U hostování je normální, že nemůžete hrát proti klubu, jemuž patříte, ale tohle je pro mě novinka,“ posteskl si bývalý reprezentant, jenž zatím plnil v Sigmě roli střídajícího hráče, ale hru mančaftu v obou případech výrazně oživil a pravého záložníka Tomáše Zahradníčka dostává pod tlak.

Vztahy stopka Pilaře nenaruší

„Věřím, že to kluci zvládnou. Na Plzeň máme, když budeme plnit naše úkoly,“ povídá Pilař.

Ani jeho nucená absence nenaruší dobré vztahy mezi oběma kluby. Vždyť podnikatel Tomáš Paclík před koupí Plzně dlouho chodil do olomoucké vipky na stadionu, Sigmu sponzoroval a vášnivě jí fandil. Viktorii ale o něco víc, a tak se do ní zábřežský rodák rozhodl vstoupit.

Nejen tři ligové tituly a účasti v Lize mistrů potvrzují, že to bylo správné rozhodnutí.

Možná i kvůli němu jsou na trase Olomouc – Plzeň časté přesuny.

Sigma na západ Čech prodala už záložníky Hořavu, Pospíšila a naposledy v zimě útočníka Chorého, za něhož jí Plzeň vypůjčila Řezníčka.

V minulosti i Mahmutoviče a kapitána Hubníka, olomouckého odchovance. A v létě Viktoria usilovala o defenzivního záložníka Lukáše Kalvacha, ale tomu Sigma odchod stopla. Potřebuje ho nejen v bitvě o Evropskou ligu. Ovšem nepřekvapilo by, kdyby do Štruncových sadů zamířil později.

Mimochodem plzeňské mládeži šéfuje Olomoučan Zdeněk Psotka, jenž Sigmu do evropských pohárů dostal naposledy. Je tomu už devět let, kdy těsně před branou základní skupiny Evropské ligy nestačil jeho běhavý tým na Everton.

Dnes je Plzeň pro Sigmu těžkou generálkou na Kajrat. Čeká se výborná kulisa, byť vedra svádí spíše ke koupačce. „My bychom také možná odpoledne strávili někde u vody, ale pracovní povinnosti nám velí jinak. Byl bych rád, kdyby se návštěva přiblížila aspoň té se Slavií,“ přeje si olomoucký trenér Václav Jílek desetitisícový kotel.

Minář: Je to další zkouška

Hanáci sezonu rozjeli divoce. Po domácí porážce 0:3 se Slavií vypráskali 4:0 Mladou Boleslav.

Co předvedou proti mistrovi?

„Zase těžký soupeř stejný jako Slavia. Uvidíme, jak jsme schopni zareagovat. Pro lidi zajímavý zápas s mistrem, účastníkem Ligy mistrů. Je to další zkouška pro naše mužstvo,“ povídá sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář.

„Rozpoložení, ve kterém jdeme do utkání, je určitě lepší, protože vítězný zápas dodá klukům sebevědomí. Ale vždycky je to o práci, o kvalitě. Věřím, že jsme schopni si na vítězství sáhnout. Pokud budeme mít ovšem nedorazy jako proti Slavii, tak se nám to s takovým soupeřem zase krutě vymstí,“ doplní Jílek. I proto bude dbát, aby každý sigmák dodržel taktické pokyny a zodpovědně pracoval i bez míče.

„Sice se chceme prezentovat útočně, aktivně, ale na prvním místě je vždycky obranná fáze. Nemůžeme si dovolit pustit Plzeň do dvou tří šancí, protože má hráče, kteří jsou schopni okamžitě je využít. Ukázala nám to už Slavie. Musíme vycházet z kvalitní defenzivy a až potom myslet na ofenzivu.“ A tu má Olomouc zajímavou.

Na hrotu se chytil bojovník Martin Nešpor, navrátilec z Polska.

V Mladé Boleslavi se ale trefili čtyři různí střelci včetně něj.

Předkolo Evropské ligy V pondělí další los Fotbalisté Olomouce se ve třetím předkole Evropské ligy utkají s Kajratem Almaty. Kazašský celek v odvetě druhého předkola v Alkmaaru prohrál 1:2, ale udržel náskok 2:0 ze svého stadionu. Sigma začne ve čtvrtek doma. Hosty v Nizozemsku poslal do vedení ve 28. minutě Bauyržan Islamchan z penalty. Ještě před pauzou srovnal Guus Til. Alkmaar, kterému chyběl zraněný český útočník Ondřej Mihálik, dokonal v nastavení obrat. Proměněný pokutový kop Teuna Koopmeinerse už ale hostům radost z postupu nezkazil. V pondělí se Olomouc po losu v Nyonu dozví dvojici možných soupeřů pro případné 4. předkolo Evropské ligy. Hanáci v nemistrovské části soutěže budou stejně jako při losu 3. předkola nenasazeni a aktuálně mají na výběr z 13 možných dvojic. Jak se už však stalo tradicí, UEFA těsně před losem rozdělí týmy do několika skupin. Pravděpodobně utvoří dvě skupiny po osmi a jednu po deseti dvojicích. Momentálně by Olomouc mohla narazit například na Sevillu s novou českou brankářskou posilou Tomášem Vaclíkem, Basilej se stoperem Markem Suchým, FC Kodaň s dalším českým obráncem Michaelem Lüftnerem, Besiktas Istanbul, Olympiakos Pireus či nedávného přemožitele Sparty a Plzně, rumunský FCSB. Naopak schůdnější variantou by byl slovinský Maribor. Všichni případní soupeři však ještě musejí porazit své protivníky ve 3. předkole.

„Možná to byla souhra okolností, že se prosadili čtyři různí střelci, jsem rád, že se to takhle rozložilo, a kdyby to tak mělo pokračovat, tak je to pro soupeře daleko hůř čitelné a bránitelné,“ podotýká Jílek.

Pro stoprocentní Plzeň to bude nejtěžší dosavadní zkouška. Zápasy na Dukle a s Libercem zvládla, byť s dílčími problémy. „Možná to nebylo tak suverénní, jak by očekávali, ale vyhráli dvě utkání ze dvou a začátek sezony je pro každé mužstvo složitý. Velká jejich síla je, že dokážou využít šanci a utkání zvládnout,“ zdůrazní Jílek. „Nečekám, že by nastoupili ve stejném složení jako doma s Libercem. Myslím si, že budou hrát klasicky na jednoho útočníka s Krmenčíkem. Hodně nebezpečný je z podhrotové pozice Aleš Čermák, stejně jako obě křídla. Není to o jednom hráči, byť Michal Krmenčík má ve finální fázi velkou sílu a je schopen se prosadit.“

Loňský nováček se v minulé sezoně dlouho držel v závěsu za Plzní, která šturmovala k titulu. Olomouc odpadla až v závěru, i tak z toho bylo výtečné čtvrté místo a možnost zahrát si kvalifikaci o Evropskou ligu. „Sigma už loni ukázala, že do ligy patří. A i když jí letos nevyšel start, ve druhém zápase potvrdila, že bude i nadále ofenzivním mužstvem, které má spoustu šikovných fotbalistů,“ varuje plzeňský kouč Pavel Vrba. Nemůže už využít služby zkušeného útočníka Bakoše, jehož uvolnil hostovat do Trnavy. „Mohl by to být zajímavý zápas, obě mužstva chtějí hrát otevřený, kombinační fotbal. V lize padá víc gólů než dřív. A já doufám, že jich v Olomouci dáme víc než soupeř.“

Obránce Sigmy Martin Sladký, jenž byl při prvním mistrovském titulu v sezoně 2010/2011 v kádru Viktorie, má však podobné přání: „Viktoria patří k tomu nejlepšímu v české lize, má velmi silný kádr. Co hráč, to obrovská kvalita, plno reprezentantů. Bude to náročné, ale když předvedeme naši hru, jsme schopni uhrát dobrý výsledek. Na jaře jsme to potvrdili.“ Šestadvacetiletého rodáka z Chodska namlsala trefa v Mladé Boleslavi.

Namlsá se Sigma i před Kazachy?