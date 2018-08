A teď na Sevillu! Olomoučtí fotbalisté si v Evropské lize plní přání

„Nevím, proč jsme dostali takovou sodu. Rozhodně jsem netoužil po Seville proto, že bychom chtěli okamžitě vypadnout,“ vysvětloval obránce Martin Sladký. „Ale jednou jsme se do předkola Evropské ligy dostali, vybojovali jsme si to a chtěli jsme to jako odměnu pro nás. Chtěli jsme se konfrontovat s tím nejlepším soupeřem.“

Trenér Václav Jílek říkal: „Sevilla by byla třešnička na dortu pro fanoušky, hráče, funkcionáře, pro mě velmi dobrá konfrontace toho, kam až jsme schopni si sáhnout.“

Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář tvrdil: „Pokud Sevillu, tak začínat doma.“

Aby to náhodou venku nebyl průšvih a v odvetě už nebylo oč hrát...

Ale prosím, beze všeho!

Příští čtvrtek Sigma přivítá slavnou Sevillu FC, tradiční španělský klub, jenž v letech 2014 až 2016 vyhrál Evropskou ligu třikrát po sobě! Odveta se hraje v Andalusii o týden později.

Andrův stadion bude vyprodaný, nikoli jako na neatraktivní bitvu s kazašským Kajratem, který Sigma před šesti tisíci diváky porazila 2:0 a ve čtvrtek postup hravě dotáhla v Almaty, kde vyhrála 2:1. Což soupeř těžko kousal a dostal dvě červené karty. Sedmatřicetiletý ruský bohatýr Andrej Aršavin, bývalý útočník Arsenalu, jen sklopil hlavu: Sigma ho vymazala.

Olomouc zvládla postoupit s osmi odchovanci v sestavě, což je unikátní. A bez vykartovaného kapitána Vepřeka i zraněného šikuly Pilaře.

Až na brankáře Buchtu neměla v poli jediného třicátníka. Pásku si navlékl záložník Houska, jenž kouzelnou střelou přes zeď vymetl šibenici. Nerozhodly čtyři červené karty, které v obou zápasech padly, ale zkrátka větší kvalita Olomouce.

A teď se může těšit na odměnu; španělský bonbonek s českým reprezentačním gólmanem Vaclíkem. Tedy ne všichni se těší. Aleš Škerle, vedoucí týmu a bývalý olomoucký kapitán, pamatuje, jaké to před devíti lety bylo zůstat těsně před branou základní skupiny Evropské ligy.

Tehdy Sigma dostala 0:4 od Evertonu a doma se jen dohrávalo k remíze. „Je to trochu zklamání,“ připouští Škerle. „Šance postoupit přes někoho jiného by byla větší než přes Sevillu. Takhle to znamená s největší pravděpodobností stopku...“

Pak Škerle s jiskrou v oku dodá: „Ale zázraky se dějí.“

Ve fotbale na počkání! Tuhle výzvu si Sigma užije. Vždyť ještě loni byla ve 2. lize.