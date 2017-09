Ročník 93 táhne Olomouc. Bude úspěšnější než „Psotkovy děti“?

První ligu právě udivoval ofenzivní hrou se čtyřmi útočníky v sestavě jeho mladý tým Olomouce, který trénoval. Tomáš Hořava, Jakub Heidenreich, Pavel Dreksa, Jakub Petr, Jan Navrátil, Tomáš Nuc už mistrovský titul s Psotkou slavili – v dorostenecké kategorii do 19 let. Byli mládežnickými reprezentanty.

Titulek MF DNES hlásil:

Psotkovy děti myslí na titul.

Očekávání od party, do které lze ještě přidat třeba nyní jabloneckého útočníka Martina Doležala, jenž k titulu starších dorostenců přispěl jako dorostenec mladší, byla velká.

Ročník narození ‘88 a ‘89 je nejsilnější za poslední roky, shodovali se na Andrově stadionu.

Nedá se říct, že by očekávání nenaplnil. Postup do předkola Evropské ligy a krásný fotbal Olomouc až do korupční aféry klubu bavil.

Ale první titul v historii Sigmy z toho nebyl, ač draví Hanáci s vítěznou DNA favority naháněli.

Střih do současnosti. Psotka šéfuje mládeži v Plzni. Mládežnický trenér Sigmy Augustin Chromý se na klubovém webu zasní: „Mým velkým přáním je, když ten tým vyhrál titul v žácích i dorostu, pak v béčku, aby byl úspěšný i v mužích. Když ne vyhrát titul, tak aspoň o něj hrát, mít úspěch. Možná je to naivní sen, ale bylo by to úžasné.“

Ten tým, jenž vyhrával mládežnické tituly, je složený především ze silného sigmáckého ročníku 1993.

Někteří jsou i mladší, třeba útočná opora Chorý je ročník 1995.

V áčku Sigmy, jež po návratu do 1 .ligy baví fanoušky podobně jako Psotkův výběr a patří mu po 7 kolech 3. místo, je sedm hráčů, kteří pod koučem Chromým ovládli celostátní ligu dorostu: Šimon Falta, David Houska, Tomáš Chorý, Jakub Plšek, Jan Štěrba, Jiří Texl a Tomáš Zahradníček. Tomáš Kalas přestoupil do Chelsea ještě před titulem.

Sedmnáct hráčů z tehdejšího Chromého mančaftu se prosadilo v profifotbale, jak Sigma hrdě hlásí na svých stránkách v článku s titulkem: Unikátní tým 93 pokračuje dál! „Sedmnáct hráčů, to je skutečně unikátní. Je to i dobrá vizitka pro naše trenéry. V poslední době jsme byli docela dost kritizovaní, ale jak je vidět, tak se mladí hráči i přes ty řeči prosazují,“ povídá Chromý. „Po třiadevadesátkách už jsou tam další; v áčku Jemelka s Kalvachem, na hostováních ve druhých ligách i Surzyn, Látal, Kotouč nebo Yunis.“

Olomouci sázka na mladíky daná filozofií i finančními možnostmi sice tradičního ale provinčního klubu vychází. Vychovala reprezentanty Ujfalušiho, Hapala, Látala, Rozehnala, Kováče či v úvodu zmíněného Hořavu, jenž získává tituly s Plzní. „Když jsme začínali v Sigmě se sportovními třídami, tak jsem strašně držel palce, aby se náš odchovanec prosadil do prvního týmu. Pak se to povedlo Michalu Kovářovi, konečně jsme měli první výsledek. Potom to začalo, pokračovali v tom všichni ti hráči, kteří jsou teď legendami klubu,“ podotkl Chromý.

Osm odchovanců v sestavě

Progresivní trenér áčka Václav Jílek do své mladé základní sestavy dává osm odchovanců, jen brankář Buchta a obránci Radakovič se Sladkým neprošli vyhlášenou místní akademií. „I to je unikátní. Kvalitní mládež je tradičně ve Spartě, Slavii, Plzni nebo Baníku. Ale žádný z těch klubů teď nemá v základu áčka tolik odchovanců jako my,“ říká Chromý. „Lidi, kteří s mládeží v klubu pracují, to dělají poctivě. A tohle je pro nás největší odměna, velké zadostiučinění, je to smysl naší práce a dělá nám to obrovskou radost.“

Rozjetá Sigma těží i z toho, že se hráči dobře znají. Na hřišti i v kabině. „Určitě je to naše plus,“ přikyvují křídelník Falta se středopolařem Houskou. „Je pro tým dobré, že se tam zase sešli hráči, kteří jsou sehraní. Pomáhá to, navíc jsou dobří kamarádi, jsou tam pozitivní vazby,“ souhlasí Chromý.

Mimochodem, o všech pět gólů Olomouce při minulé výhře v Karviné se postarali hráči ročníku 1993.

„Vždy jsem říkal, že těm klukům věřím,“ těší Chromého. Dotáhnou Sigmu výš než „Psotkovy děti“?