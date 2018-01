Trefa? Jak zařídit, aby Stanciu vytáhl Spartu zpátky na výsluní

S jako síla

Přišel, rozcvičil se, během přestávky navlékl na rudý rukáv modrou kapitánskou pásku a za tři minuty napálil břevno. Krása! Za chvíli rozkmital nohy, rychlou kličkou se vyhnul soupeři i jeho faulu, načež vymyslel tutovou šanci pro Šurala. V 54. minutě už si kráčel pro pochvalu: skvostným pasem na 40 metrů rozjel gólovou akci.

Nicolae Stanciu, nejdražší hráč tuzemské historie, už hrál za Spartu. Nebýt jeho, dost možná by slavný klub v přípravě neporazil třetiligový Vltavín 3:0.

T jako technika

Stovky lidí dorazily do tréninkového centra na Strahov jen kvůli němu. Fanoušci se rozestavili kolem zábradlí a čekali, co rumunský záložník předvede.

Za 45 minut toho nebylo málo. Tleskalo se prakticky jen jeho nápadům, zrychlení a technickým kouskům. Rohy kopal pravou nohou a levačku měl ještě přesnější. „Odmala jsem střílel oběma nohama, tak nemám problém,“ řekl.

Že by Sparta konečně našla režiséra? Takzvanou desítku, jak pozici pod hrotem nazývá trenér Stramaccioni?

A jako Anderlecht

Těžko říct, proč ho v Anderlechtu Brusel odstavil nový trenér, ale rozhárané Spartě helfnout může. Vzhledem k tomu, že nevyšel vysněný návrat Tomáše Rosického, tým potřebuje jiného tvůrce hry. „Když nemůžeme mít Rosického, je Nicolae přesně tím, koho jsme hledali,“ věří Andrea Stramaccioni.

Ofenzivní nájezdy bude řídit neveliký muž s desítkou na zádech a s tetováním pod levým uchem. První dojem byl slušný: „A na soustředění ve Španělsku se s ostatními poznám ještě víc.“

N jako nováček

Kdo nezná poměry v českém fotbale, musel se podivit, proč Stanciu hned do nedůležitého utkání vybíhá jako kapitán. Proč? Protože bude platit do klubové kasy, což je místní tradice. „Už to vím,“ pousmál se.

Nováčkem však není. Pro českou ligu by mohl být zpestřením, které tu dlouho nebylo. Bylo mu čerstvě patnáct, když začal trénovat s dospělými, od sedmnácti kopal rumunskou ligu. „Na to, co už dokázal, na mě působí skromně a pokorně,“ tvrdil sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

C jako cena

Velké téma, kterého se Stanciu jen tak nezbaví. Anderlecht za něj v létě 2016 zaplatil v přepočtu 270 milionů, čímž stanovil rekord belgické ligy. Sparta takový balík nedala, i tak je ale Stanciu nejdražší i v české ligové historii.

„Transferová částka nepřesáhla 100 milionů,“ řekl generální ředitel Adam Kotalík. Belgická strana oponuje: „Jedná se o 115 milionů. Bez bonusů!“

Ať sto, nebo ne, pořád je to rekord. Izraelský záložník Ben Chaim, který ve čtvrtek v závěru skóroval dvakrát, stál 76 milionů.

I jako individualita

V létě se Sparta vážně spálila. Nakoupila kupu cizinců se zavedeným jménem, dala jim přemrštěné platy a na hřišti se trápila. Už jí zbyla jen liga, ve které se na jaře nutně musí z pátého místa posunout na druhé, aby mohla zabojovat o Ligu mistrů.

Teď přichází sázka na jedinou individualitu. Přesto leckdo varuje, že ani Stanciu vyjít nemusí. Sázková kancelář Fortuna třeba vypsala kurz 2,5 ku jedné na tip, že Stanciu odejde ze Sparty dříve než kritizovaný trenér Stramaccioni.

U jako umění

Sportovní ředitel Ščasný komentoval Rumunovu premiéru: „Udělal pár věcí, které jsou mimořádné bez ohledu na to, s jakým soupeřem hrajete. Ukázal, že má neskutečné fotbalové cítění, myšlení a dovednosti. Mám radost, že si hned získal fanoušky.“

Ano, Stanciu je velmi talentovaný, což dokazoval ve Vasluii, Bukurešti a částečně také v Anderlechtu. Aby uspěl v Praze a vytáhl Spartu zpátky, musí se zlepšit všichni kolem něho. A to bude pořádná dřina.