Kouč Nagelsmann zamíří do Lipska. Sezonu ještě stráví v Hoffenheimu

dnes 18:30

Úspěšný trenér Julian Nagelsmann po nadcházející sezoně opustí fotbalisty Hoffenheimu, které na jaře dovedl k třetímu místu v německé lize a premiérovému postupu do Ligy mistrů. I když má třicetiletý kouč smlouvu až do roku 2021, rozhodl se využít výstupní klauzuli. Podle německých médií odejde do Lipska, které za něj zaplatí odstupné pět milionů eur (129 milionů korun).

Fotbalisty Hoffenheimu, mezi které patří i český obránce Pavel Kadeřábek, přezval Nagelsmann v únoru 2016. V osmadvaceti letech se tehdy stal nejmladším hlavním koučem v bundesligové historii. Mužstva se ujal na předposledním místě tabulky a vybojoval s ním záchranu. V dalších sezonách předvedl Hoffenheim pod jeho vedením výrazný pokrok: loni vybojoval čtvrté a letos třetí místo. V Lipsku po sezoně skončil Rakušan Ralph Hasenhüttl a loňský vicemistr je momentálně bez trenéra. Nagelsmann mohl na lavičku východoněmeckého klubu zasednout už během tohoto léta, nedovoluje mu to však smlouva. Klauzuli, která je v ní zakotvena, je totiž možné využít až od roku 2019. Kromě Realu Madrid už dříve Nagelsmann odmítl i zájem Dortmundu a Bayernu Mnichov, dle vlastních slov byl v Hoffenheimu spokojený. Jeho jméno bylo spojováno i s trenérskou pozicí v Arsenalu, kterou ale nakonec obsadil Unai Emery.