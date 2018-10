První dny byly skvělé, máme dobrou náladu, říká Schick o trenérské změně

Vždyť právě proti Ukrajině vsítil na začátku září jedinou branku národního týmu (1:2). To ještě stál na lavičce nyní už odvolaný Karel Jarolím, kterého na trenérské pozici nahradil Jaroslav Šilhavý.

A Schick si změnu pochvaluje. „Myslím, že se trošku vyčistilo klima,“ říká. Zatím však netuší, jestli s ním nový kouč počítá na hrot, nebo na křídlo. Vlastně ani neví, zda se do základní sestavy vůbec dostane.

Odpověď dostane v sobotu, kdy Česká republika nastoupí k federálnímu derby proti Slovensku na stadionu v Trnavě.

Měl byste být údernou zbraní národního týmu. Berete tuhle roli?

Ještě nevíme, jaká bude sestava. Zatím se seznamujeme s taktikou a způsobem hry, jaký chce trenér praktikovat. Teprve uvidíme, v jakém složení nastoupíme v sobotu.

A počítáte s podobnou úlohou?

Přál bych si ji.

Co jste říkal na trenérskou změnu? Místo Karla Jarolíma nastoupil Jaroslav Šilhavý...

Nový trenér sice přišel, ale sami dobře víme, že jen tím to není. Neznamená, že když se vymění, tak všechno bude jinak a začneme vyhrávat. Myslím, že se trošku vyčistilo klima. Atmosféra je uvolněnější než při minulých srazech.

Přenesl na mužstvo svou tradiční dobrou náladu?

Musím říct, že první dny byly hodně pozitivní. Doufám, že to takhle bude pokračovat i po zápase se Slovenskem.

Český útočník Patrik Schick v dresu AS Řím.

Na co klade kouč hlavní důraz?

Zatím to není nic konkrétního. Napřed se musíme seznámit s tím, co chce trenér hrát.

Dá se už říct, v čem budou spočívat hlavní taktické změny nového trenérského týmu?

Máme za sebou jen dva tréninky, takže to ještě nemůžu posoudit. Myslím si ale, že jsme v posledních duelech nebyli silní v kombinaci. V tom by se snad mohlo něco změnit.

Jak jste na tom vy osobně?

Cítím se jako pokaždé v národním týmu. Mám velkou motivaci se ukázat a pomoct mužstvu.

Komunikoval s vámi realizační tým ještě před nominací?

Ano, mluvil jsem s asistenty, takže jsem měl nějaké informace už předem.

Měl jste z toho dobrý pocit?

Jo, co se týče komunikace, bylo všechno fajn. Věděl jsem, na čem jsem.

Teď vás čeká Slovensko. Máte s někým z kádru soupeře osobní zkušenost?

V Sampdorii jsem hrál s Milanem Škriniarem, nastupuju proti Hamšíkovi. Samozřejmě znám i ostatní kluky, ale tyhle dva konkrétně trochu víc.

Bude mít derby se Slovenskem opět speciální náboj? Přeci jen od rozdělení federace už uběhlo pětadvacet let...

Rozhodně. Pokud bych nastoupil, byl by to můj první zápas proti Slovensku. Těším se na to.

Hrajete svým způsobem i o místo v AS Řím, kde jste v poslední době moc nenastupoval?

Samozřejmě. Je to další možnost, jak se připomenout.

V Lize mistrů jste minulý týden porazili Plzeň 5:0. Dobíral jste si nějak protihráče?

Ne, bavili jsme se hned po zápase, ale nemělo cenu je ještě víc popichovat.

Nebylo vám jich trochu líto?

Výsledek to je krutý. Musím ale říct, že i oni měli nějaké šance. Kdyby srovnali třeba na 1:1, utkání mohlo být jiné. Nakonec těch 0:5 z jejich pohledu vypadá docela blbě.