Írán - Španělsko 0:0, outsider si může zajistit postup

dnes 20:00 19:08

Po šťastné výhře nad Marokem (1:0) jsou íránští fotbalisté rázem adeptem na překvapení světového šampionátu. Pokud by dokázali bodovat v zápase proti Španělsku, které v úvodním duelu remizovalo 3:3 s Portugalskem, přiblížili by se senzačnímu postupu ze skupiny B. Výhra by dokonce znamenala jistotu. Utkání startuje ve 20 hodin, sledujte jej v podrobném online přenosu.

