Máme se na co těšit, věří Dočkal pořadatelům MS 2026 v Americe

„Z pohledu organizace, stadionů, zájmu lidí, tak jsou to všechny tři země, kde to bude skvěle fungovat. Hodně tu o to stáli, protože snaha dostat tady fotbal do většího povědomí lidí je velká. A tohle jim může hodně pomoct,“ říká Dočkal.

Velkou výhodou společné kandidatury Kanady, Mexika a USA byly již hotové stadiony, které si nemůže vynachválit ani Dočkal, který je poznává při svém angažmá v MLS. „Z pohledu stadionů jsem tu úplně nadšený. Kvalita stadionů, připravenost hřišť a návštěvnost jsou tu na fantastické úrovni. Zatím nejlepší, co jsem v kariéře zažil. Takže z tohoto pohledu to bude fantastický turnaj,“ prohlásil bývalý hráč Slavie, Liberce, Sparty, Konyasporu, Rosenborgu Trondheim či čínského celku Che-nan Ťien-jie.

Během šampionátu se však bude hrát zejména na obřích stadionech určených pro americký fotbal. „Já tu dosud většinou hrál jen na fotbalových stadionech postavených pro MLS. Jen jedinkrát jsme nastoupili na obřím stadionu pro americký fotbal a to bylo v Atlantě. Ale tam se už při stavbě počítalo i s fotbalem, jelikož oba kluby mají stejného majitele. Byl to zážitek, 50 tisíc lidí, skvělá atmosféra,“ tvrdí Dočkal o utkání na jednom z předpokládaných stadionů pro šampionát.

Vyzkoušel si i stadion BMO Field v Torontu, který rovněž má za osm let hostit mistrovství. „V Kanadě jsme hráli dvakrát, v Montrealu a Torontu a vždy to byl hezký zážitek. V obou městech jsou hezké fotbalové stadiony, hodně lidí, v Kanadě mají fotbal rádi a prožívají ho,“ popsal.

„MLS je z pohledu zájmu lidí celkově podceňovaná, mluví se o ní jako o soutěži až někde vzadu za baseballem, americkým fotbalem, basketbalem a hokejem. Ale ta země je tak velká a o ten sport je takový zájem, že to nehraje roli v návštěvnosti a v atmosféře na stadionech. Ta je perfektní.“

Bořek Dočkal slaví gól v dresu Philadelphie.

Za jedinou nevýhodu považuje fakt, že se turnaj odehraje na celém severoamerickém kontinentu a stadiony jsou od sebe vzdálené až pět tisíc kilometrů. „Jako hráč bych preferoval, kdyby se celý turnaj hrál v jedné zemi, protože tam jedou top hráči, kteří mají v sezoně odehráno i 60 zápasů a nacestují se až až. Připravit se na šampionát není jednoduché a hodně by jim to usnadnilo, kdyby alespoň během mistrovství nemuseli tolik cestovat,“ poznamenal Dočkal.

Na druhou stranu však věří, že FIFA s organizátory vymyslí rozpis turnaje tak, aby to pro hráče nebyl problém. „Věřím, že to bude zorganizované tak, aby přelety nebyly nijak velké, a že se to povede logisticky vymyslet. Já ale mám raději, když to pořádá jen jedna země.“

Fanouškům pak podle českého fotbalisty náročnější cestování vynahradí americká schopnost udělat ze zápasů velkou show. „Co jsem se tu byl podívat na basket a hokej, tak člověk za to zaplatí dost peněz, ale v programu se mu to vrátí. Zápas je vedený, aby to lidi bavilo a užili si to. Chtějí si to užít se vším všudy. Z tohoto pohledu se máme na co těšit. Ale těžko odhadovat, jak to bude vypadat v roce 2026. Mě už se to asi netýká,“ uculil se Dočkal, kterému bude v době šampionátu 37 let.