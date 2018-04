Zlín touží v poháru po obhajobě, v cestě do finále čelí Jablonci

„Prioritou je pro nás ligová záchrana, pokusíme se ale využít výhodu domácího prostředí k postupu do pohárového finále. Trápí nás však problémy s marodkou. Po důležitém vítězství v Boleslavi jsme se konečně přestali trápit na spodku tabulky a trochu odskočili soupeřům,“ říká před duelem zlínský trenér Vlastimil Petržela.

Počítat nemůže se zraněnými Kopečným, Hronkem, Vyhnalem a Janíčkem.

MOL Cup 2017/18 Kompletní výsledky

Na Jablonec dobré vzpomínky nemá. Vždyť právě s tímto celkem prohrál při své březnové premiéře na lavičce Zlína, dokonce o čtyři góly.

„Tehdy nám nic nefungovalo. Hráči se nezajišťovali, nesmyslně jsme nakopávali míče a nabízeli soupeři laciné branky. Od té doby se situace změnila, naše hra se postupně zlepšuje. Máme jim co oplácet,“ myslí si zkušený kouč.

Jablonci se proti Zlínu daří dlouhodobě. Naposled s tímto moravským soupeřem prohrál v roce 2008, od té doby odcházel ze vzájemných zápasů sedmkrát neporažený.

Zlín - Jablonec středa 25. dubna, 18.00 Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Pochylý.

Předpokládané sestavy, Zlín: Zlámal - Matejov, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček - Ekpai, Traoré, Holzer - Vukadinovič.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal.

„Bude to úplně jiné utkání, než které jsme hráli ve Zlíně v lize. Pohár je jiná soutěž, navíc Zlín je už taky někde jinde a dostal se do nějaké pohody. Trenér si to tam už sumíruje podle svých představ,“ sděluje Petr Rada, kouč Jablonce.

Domácímu poháru přikládá patřičnou důležitost. Jablonec si v něm tradičně vede dobře, v osmi případech se dostal až do finále. Vyhrál však jen dvakrát.

„Je to o jednom utkání, musíme k tomu přistoupit stejně jako k ligovým nebo předchozím pohárovým zápasům. Jde o druhou nejcennější trofej v republice a pro každý tým by to mělo být prestižní. Věřím, že lidi na zápas přijdou. Když je dobrá kulisa, je to pro oba týmy motivující.“

Tento ročník domácího poháru je atraktivní zejména tím, že vítěz (pokud si v lize nezajistí postup do bojů o Ligu mistrů) půjde rovnou do základní skupiny Evropské ligy. A to je velké lákadlo.