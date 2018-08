Někdejší sokové se utkají v poháru. Frýdek-Místek přivítá Opavu

„Přál bych si, aby přišlo hodně lidí a byla skvělá atmosféra,“ řekl na klubovém webu frýdecko-místecký záložník Adam Mrkvička. „Když budeme bojovat a plnit pokyny trenéra, tak máme šanci na dobrý výsledek.“

MOL Cup, úterý 28. srpna MFK Frýdek-Místek – SFC Opava 16.30

Dolní Benešov – Jihlava 17.00

Uničov – Baník Ostrava 17.00

Domažlice - Mas Táborsko 17.00

Velvary - Sokolov 17.00

Mrkvička uznává, že snadné to nebude. „Opava je pod velkým tlakem, bude se na nás chtít chytnout a odrazit se v poháru k lepším výsledkům v lize,“ dodal.

Trenér ostravského Baníku Bohumil Páník v Uničově podřídí sestavu náročnému programu v lize. „Šanci dostanou i někteří hráči širšího kádru, kteří třeba nebyli s Duklou tolik vytížení, ale čekám od nich bezchybný výkon a splnění postupového cíle,“ řekl Páník.

Dolní Benešov je na vzestupu, přivítá Jihlavu

„Utkat se s Jihlavou bude zajímavé, ale v minulosti jsme už hráli i s prvoligovými celky, třeba s Baníkem,“ připomněl předseda dolnobenešovského klubu Petr Machovský. Dolní Benešov se letos po deseti letech vrátil do moravskoslezské ligy.

„Klub prošel vývojem,“ řekl Machovský. „Před těmi deseti roky nám odešel partner, Moravskoslezská armaturka (MSA, která zmizela i z názvu – pozn. red.). S tím skončila stabilní ekonomická podpora.“ K tomu se obměnil management klubu, jehož hlavním partnerem se stalo město. „To je za nynějším vzestupem. Zajišťuje nám zázemí včetně údržby celého areálu. My si sháníme peníze na A tým,“ podotkl.

„Snažíme se stavět na vlastních hráčích. Ostatně po vítězství v divizi nám zůstala kostra sedmi osmi fotbalistů, které jsme doplnili hráči z blízkého okolí.“ Dolnobenešovští s návratem do třetí ligy neváhali. „Všechno je o penězích, ale řekli jsme si, že to zkusíme, a s tím jsme do toho šli,“ řekl předseda.

Upozornil, že udržet se bude těžké. Od příští sezony totiž budou hrát MSFL rezervy prvoligových týmů, takže pokud by z národní ligy spadly dva moravské kluby, z třetí by jich sestupovalo pět.

Machovský dodal, že na Hlučínsku je tradice, že Dolní Benešov hraje třetí ligu. „Ekonomika, co se týče sportu, je ale špatná. Najít generálního partnera má problém prvoligová Opava, natož Dolní Benešov.“ Fotbalisté si cení toho, že město za 14 milionů korun obnovilo areál pro fotbal a volejbal. „Ujalo se toho, i když nám nevyšel dotační program z ministerstva školství a tělovýchovy.“ Areál patří městu a fotbalisté ho mají v užívání na třicet let.