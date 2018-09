Rok nehrál, návrat korunoval gólem. Koleno drží, raduje se Mešanovič

dnes 21:27

Rok a pět dní uplynulo mezi zraněním Murise Mešanoviče a jeho návratem do hry. V duelu 3. kola MOL Cupu naskočil proti Ústí nad Labem v základní sestavě a proměněnou penaltou pomohl fotbalové Slavii k výhře 2:0 a postupu do další fáze. „Byl jsem pozitivní. Řekl jsem si, že se to prostě stalo a nemá cenu se v tom pitvat,“ sdělil bosenský útočník.

Slavia byla v zápase lepší a mohla nastřílet víc branek. Sám Mešanovič měl několik dalších příležitostí, které mohl proměnit. „Po tak dlouhé době je pro mě pozitivní, že jsem se do šancí vůbec dostal,“ hodnotil svůj comeback. Pro osmadvacetiletého forvarda je teď důležitý především fakt, že červenobílí postoupili dál a jeho koleno zápasový nápor vydrželo. Dost možná tak nastoupí v nedělním ligovém utkání na hřišti Baníku, jeho konkurenti Tecl a Škoda jsou totiž zranění. Rok jste nehrál soutěžní utkání. Jaký byl návrat?

Krásný, byla to strašně dlouhá doba. Že můžu být zase na hřišti, je pro mě radost. Muris Mešanovič Stylově to bylo zase v domácím poháru, naposled jste totiž nastoupil proti Třinci.

Přesně tak, v tom zápase se mi to stalo a od té doby koleno prostě nebylo v pořádku. Teď jsem se v poháru vrátil a dal jsem gól, takže dobré. Nastoupil jste už za juniorku proti Českým Budějovicím, tam jste také skóroval. Pomohlo vám to?

Určitě. Plán byl takový, že nějaké duely za juniorku odehraju, abych se do toho zase dostal. Měl jsem tam jít i minule, když jsme hráli proti Bohemce, kvůli zraněním ostatních hráčů mě ale trenér musel vzít na lavičku. Před Ústím jsme se rozhodli, že začnu od začátku a dokud budu mít sílu, tak budu hrát. Ověřil jste si, že vám to pořád střílí.

Za gól jsem rád, ale musím říct, že jsem měl ještě dvě šance, ze kterých jsem mohl skórovat. Po tak dlouhé době je pro mě pozitivní, že jsem se do těch příležitostí vůbec dostal. Teď se budu snažit pracovat na tom, abych je proměňoval. V neděli hraje Slavia proti Baníku. Cítíte se na ligu?

Je to na trenérovi. Vím, že jsem strašně dlouho nehrál. Mám motivaci, abych se zase dostal do kádru a na trávník. Kondičně jste v pořádku?

Šedesát minut proti Ústí jsem zvládl úplně v pohodě. Koleno drží, to je důležité. Velkou šanci hrát máte i kvůli tomu, že v útoku trápí klub rozsáhlá marodka…

Je pravda, že Tecl i Škoda jsou zranění. Uvidíme, jak se trenér rozhodne. Klukům hlavně přeju, aby byli zdraví, protože dobře vím, že být zraněný není nic příjemného. Jak jste dlouhou pauzu psychicky nesl?

Těžký byl hlavně začátek. Po operaci už jsem si všechno srovnal hlavě. Řekl jsem si, že se to stalo a nemá cenu se v tom pitvat. Byl jsem pozitivní, přestože bylo obtížné sledovat, jak kluci hrají. Přemýšlel jsem hlavně o návratu. Teď už zranění v hlavě nemáte?

Samozřejmě když se vrátíte k tréninku, tak máte v hlavě nějaký blok. Věřím, že každý další trénink a zápas mi v tom pomůže. Bude to lepší a lepší. Jak si ceníte toho, že vás Slavia ve velké konkurenci neodepsala? Příznivci vaše jméno často vyvolávali, měl jste velkou podporu.

Opravdu moc. Už v minulém zápase mě fanoušci přivítali krásně, prostřednictvím sociálních sítí jsem jim děkoval. Jsem vděčný celé Slavii, klukům v kabině, fyzioterapeutům… Rok se o mě starali opravdu výborně. To svědčí o tom, jak je to velký klub.