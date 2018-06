Jak jinak. Rekordmani v počtu světových titulů jsou hlavním favoritem před každým šampionátem, takže i teď. Přitom ten poslední, domácí, pro ně končil krutým fiaskem: sedmigólový nářez v semifinále od Němců, pak jasná porážka v zápase o bronz s Nizozemci.

Historická ostuda fanoušky zdrtila, o to víc teď čekají, že tým zabere a po šestnácti letech zase naplní to, co se v Brazílii bere jako jediná verze úspěchu: zlato! Zvlášť, když se tým může opřít o uzdraveného Neymara. „Jenže sám nám šampionát nevyhraje. Musíme hrát jako tým!“ varuje Pelé, brazilská legenda. Najdou hráči v jeho slovech recept?

Německo (5,5:1) Vzhůru za obhajobou

Dobrovolně škrtnout z plánů borce, který z křídla za nejlepší klub anglické ligy nasázel deset gólů a dalších patnáct připravil? Cože? Který národní tým by si to mohl dovolit? Němci ano. Leroy Sané, hvězdička Manchesteru City, se trenéru Löwovi nevešla do nominace, ale buďte si jistí, že i bez něj budou obhájci světového zlata znovu mířit nejvýš.

Tým mají nabitý osobnostmi ze světových top klubů, které ale umí táhnout za jeden provaz. Nenahraditelný by byl gólman Neuer, který kvůli zranění vynechal skoro celou sezonu, ale odlet do Ruska stihne a znovu povede tým jako kapitán. Cesta za obhajobou je volná.

Francie (7:1) Plno změn, přesto síla

Před dvěma lety doma došli do finále evropského šampionátu, ale z tehdejšího týmu zůstalo jen devět hráčů. Francie se proměnila - a ne zcela dobrovolně. Chybět určitě bude zraněný stoper Koscielny, stejně jako hvězda Eura, záložník Payet. Když musel ve finále Evropské ligy s pochroumaným stehenním svalem střídat, tekly mu slzy: už tušil, že o Rusko přijde.

Kouč Deschamps ale má kde brát. Z nominace vynechal třeba Lacazetta s Martialem, přesto útok nahání strach. Mladý kanón Mbappé, vedle něj Griezmann, nejžádanější střelec Evropy, a na lavičce Dembelé nebo Giroud? Velká síla!

Španělsko (7:1) Startuje další zlatá éra?

Šest let už uteklo od chvíle, kdy vyhráli poslední velký turnaj. Ale pozůstatky zlaté party ještě ve španělském týmu najdete: dál stojí na kapitánu Iniestovi, i když z Barcelony mizí do japonské ligy. Dál spoléhá na stopery Piquého s Ramosem nebo šikulu Davida Silvu.

Kolem nich se ale postupně kupí nová jména. Třeba už v Rusku zazáří záložníci Asensio a Saúl, místo jasné jedničky si vyčekal gólman De Gea. Problém může být v útoku: Morata měl špatnou sezonu a nevešel se do nominace, takže góly se čekají od čtveřice Costa, Vázquez, Aspas a Rodrigo. Bude to stačit na start nové zlaté éry?

Argentina (10:1) Messi, ale trable v brance

Jedna zlá vteřina stačila, aby trenérovi Jorge Sampaolimu na už tak často podmračeném čele přibylo pár vrásek. Den po oznámení nominace argentinský kouč zjistil, že přišel o brankářskou jedničku: Sergio Romero si na tréninku Manchesteru United poranil koleno. Panika!

Tým se sice točí kolem Lionel Messiho, který živí pravděpodobně poslední naději na zlato, ale spolehlivého gólmana potřebuje. A teď na výběr zůstali nerozchytaný veterán Caballero a dva - při vší úctě - bezejmenní: Guzmán a Armani. Argentina sice k favoritům jistě patří, ale tahle lapálie může její šance na zlato výrazně srazit.

