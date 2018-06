Nejrychlejší vyloučení v historii mistrovství světa 1. minuta: José Batista (Uruguay) vs. Skotsko 0:0, MS 1986 3. minuta: Carlos Sánchez (Kolumbie) vs. Japonsko 1:2, MS 2018 8. minuta: Giorgio Ferrini (Itálie) vs. Chile 0:2, MS 1962 14. minuta: Zezé Procópio (Brazílie) vs. Československo 1:1, MS 1938 19. minuta: Miguel Bossio (Uruguay) vs. Dánsko 1:6, MS 1986 19. minuta: Muhammad Chilajví (Saúdská Arábie) vs. Francie 0:4, MS 1998