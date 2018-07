Hvězdy, proč padáte? Když Neymar a spol. kazí fotbal

Pamatujete, jak Rivaldo, hubeňour s geniální levačkou, hloupě filmoval v utkání s Tureckem na šampionátu v roce 2002? Celý svět se mu smál, když ho obránce Hakan Ünsal napálil po odpískání míčem do kolene a on se chytil za hlavu a předstíral nesnesitelnou bolest.



V pondělí ho napodobil Neymar, současný brazilský tahoun, když mu Mexičan Layún došlápl na pravý kotník.



Faul? Jistě. Likvidační zákrok, kvůli kterému by se měla brazilská star zmítat ve smrtelné křeči a zoufale naříkat? To určitě ne.



„Díky kamerám bylo vidět, že na něj soupeř opravdu došlápl,“ nachází trochu zastání Petr Švancara, bývalý útočník Brna nebo Slavie, o kterém se ví, že během kariéry padal k zemi ochotně. „Ale přehnal to, musel přece vědět, že ho zabírá spousta kamer. Teď už mu nikdo nebude věřit, ani když ho něco bude opravdu bolet.“



Panák zdarma

Rivaldo dostal aspoň pokutu, co teď Neymar? Oba patří ke světové špičce. S míčem dokáží úžasné věci. Proto se kdekdo diví, že hvězdy jako oni nemají zábrany a ničí si image hloupým filmováním.



Zvlášť v dnešní době, kdy videa s jejich etudami bleskově obletí svět, musí tušit, jaké šašky ze sebe udělají. A jak si na jejich výkonech zgustnou internetoví vtipálci.



Neymara si vychutnali už v základní skupině, kdy válel sudy u postranní čáry po skluzu Srba Ljajiče.



Po sociálních sítích začalo rychle kolovat video, na kterém se hvězda turnaje kutálí po silnici vedle aut, v kotrmelcích srazí chodce, pak spustí sněhovou lavinu a nakonec skončí stejně jako nafukovací míč, který při zápase se Švýcarskem rozšlápl brazilský gólman Alisson.



Jedna z brazilských hospůdek dokonce během turnaje lákala návštěvníky na panáka zdarma za každý Neymarův pád.



A jiní se vztekali. Bývalý anglický kapitán Alan Shearer vyslal jasný vzkaz: „Proboha, Neymare, už s tím přestaň. Máme toho po krk!“



Proti Mexiku Neymar předvedl vrcholnou eskapádu. A po utkání se ani nezačervenal. „Zákrok na mě byl nesportovní. Mexičané toho už před zápasem dost navykládali, tak teď jedou domů,“ prohodil stroze.



Hořká komedie

Aby všechno neschytali jen Brazilci: na šampionátu už se předvedlo několik dalších komediantů. Třeba další vyhlášený filmař, uruguayský útočník Luis Suárez, se nesmyslně chytil za hlavu, když dostal v zápase s Portugalskem úder do zad.



Portugalec Pepe se zase skácel k zemi po lehkém plácnutí na rameno od Maročana Benatii.



A jeho krajan Cristiano Ronaldo si došel pro dvě penalty: po soubojích ve vápně proti Španělsku a Íránu svým pádům hodně pomohl.



„Ale když je to ve vápně a na hraně faulu, musím se hráče zastat,“ říká Švancara. „Někomu, kdo v té situaci nikdy nebyl, se to těžko vysvětluje a zrovna já mám v tomhle negativní nálepku. Ale když je tam kontakt a hráč chce penaltu, pomoct týmu... Dokážu to pochopit.“



Se svým názorem je v menšině, ale ne úplně osamocený. Třeba Alexi Lalas, dlouholetý americký reprezentant a mimochodem tvrdý stoper, kterého by simulanti měli štvát, „padálisty“ neodsuzuje.



„Dívám se na to jako na dovednost,“ překvapil v rozhovoru pro agenturu AP. „Některé pády jsou samozřejmě příliš okaté, ale když tomu někdo trochu přidá, nevidím to jako útok na čistotu fotbalu.“



Vážně ne? Vždyť fotbal simulováním trpí a marně se ho snaží vymýtit. Přinejmenším od roku 1990, kdy se nahrané pády začaly stávat pravidelně využívanou zbraní během mistrovství světa v Itálii.



Možná překvapí, že za průkopníky neoblíbené disciplíny jsou považováni Němci. Konkrétně kanonýr Jürgen Klinsmann – díky jeho ochotným pádům se třeba v Nizozemsku navždy vžilo pro simulování německé slovo schwalbe – vlaštovka.



Neymarova vrcholná filmařina ze zápasu s Mexikem spíš připomínala jiné zvíře: rybu vyvrženou na břeh, která zoufale bojuje o život. To se ani trochu nezastydí?



„Já si zpětně vyčítám, že jsem se do toho nechal jako mladý navrtat,“ přiznává Švancara. „Starší kluci mě tlačili, abych kolem vápna padal, a rozhodčí mi pak nepískli skoro nic. Ale nikdy jsem neudělal to, co v pondělí Neymar. To už byla vážně komedie.“



Velmi hořká komedie.

Taková, bez které se fotbal klidně obejde.