Forsberg, noční můra Švýcarů. Švédy motivuje bronzový úspěch z roku 1994

V základní skupině podávali švýcarští fotbalisté povzbudivé výkony, dokonce vydřeli cennou remízu 1:1 s Brazílií. S turnajem se ale loučí už po osmifinále.

„Všichni jsme velice zklamaní. Švédové hráli, na co měli, a na nás to stačilo. Jakmile dali gól, zatáhli se a my jsme tu jejich obrannou ulitu rozbít nedokázali. V poslední čtvrthodině jsme se zlepšili, dali jsme do toho více emocí, jenže i tak to bylo málo,“ hodnotil vystoupení svých svěřenců trenér Vladimir Petkovič.