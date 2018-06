Patnáctý den šampionátu si účast ve vyřazovací fázi zajistily Kolumbie a Japonsko, které jde dál za kuriózních okolností.

Ve svém posledním utkání podlehlo Polsku 0:1 a přibližně dvě minuty čekalo, jak dopadne souboj Kolumbie se Senegalem.

Vítězství 1:0 poslalo na první příčku Kolumbii, poražené Japonsko se Senegalem měly na druhém až třetím místě skupiny H po čtyřech bodech, shodné skóre 4:4 a rozsoudit je nemohl ani vzájemný zápas, který skončil 2:2.

Na řadu se dostalo kritérium fair play, které zohledňuje žluté a červené karty. Senegalští fotbalisté ve třech zápasech nasbírali šest žlutých, Japonci jen čtyři.

„Je to prostě jedno z pravidel turnaje, takže to musíme respektovat,“ řekl smířlivě senegalský kouč Aliou Cissé.

Senegal byl poslední nadějí Afriky na postup do osmifinále. Ostatní čtyři země kontinentu Maroko, Tunisko, Egypt i Nigérie už byly vyřazeny. Afrika tak nemá jediného zástupce.

Asie vyšle do play off jen Japonsko, Střední a Severní Ameriky jen Mexiko, z Jižní Ameriky jdou dál čtyři z pěti účastníků (nevyšlo to jen Peru) a deset osmifinalistů patří do Evropy.

Nejlepším týmem základních skupin se stala Belgie, která vyhrála všechna tři utkání a nastřílela devět branek. Na tři výhry dosáhly i Uruguay a Chorvatsko.

Tabulku střelců vede s pěti góly Hary Kane z Anglie, o gól méně dali Romelu Lukaku z Belgie a Cristiano Ronaldo z Portugalska.

Kane i Lukaku v posledním kole neměli možnost své konto rozšířit, protože trenéři Anglie a Belgie do vzájemného duelu nasadili především náhradníky.

Vyhráli Belgičané (1:0) a v osmifinále narazí na Japonce. Angličany čekají mnohem těžší protivníci z Kolumbie.