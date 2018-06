Právě jednatřicetiletý útočník Barcelony poslal jihoamerický celek do vedení po parádně kopnutém přímém kopu těsně před hranicí pokutového území.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Další gól pak přišel po nešťastné Čeryševově teči, který usměrnil střelu Laxalta mimo dosah brankáře Akinfejeva.

„Dosud jsem vyhráli oba zápasy jen jedna nula, chtěli jsme se trochu posunout. Na začátku turnaje především nechcete udělat chybu, cítíte napětí všude kolem vás,“ říká Suárez. „Proti Rusku jsme k tomu přistoupili jinak. A na hřišti to bylo vidět, pořád rosteme.“

Poté přišla pro Rusy další pohroma, to když se musel Smolnikov po druhé žluté kartě ještě v prvním poločase pakovat ze hřiště.

Tým pořadatelské země působil chvílemi až zoufale. Jako by nedokázal pochopit, že to nejde stejně jako proti Saúdské Arábii či Egyptu. V závěru pak přišel ještě třetí gól, o který se z dorážky postaral Edinson Cavani, čímž uzavřel skóre duelu na 0:3 z pohledu sborné.

„Psychicky jsme ale v pořádku a připraveni na další zápas. Na tréninku si samozřejmě vysvětlíme nějaké věci, v zápase to však pak může vypadat jinak. Být připraven na všechno je umění,“ prohlašuje ruský trenér Stanislav Čerčesov.

Problémy Rusů nabuzeného Suáreze trápit nemusí. Uruguay ovládla skupinu a čeká na soupeře, kterým bude jeden z trojice Portugalsko, Španělsko nebo Írán.

„Jsem rád, že jdeme dál. S tímhle týmem nadále tvoříme historii. Každý myslí především na to, co je nejlepší pro mužstvo jako celek. To je strašně důležité,“ uzavírá své hodnocení Suárez, autor 53 reprezentačních gólů.