Japonsko - Polsko 0:0, zklamání turnaje bojuje o čest, Asiaté chtějí dál

dnes 15:14

Japonským fotbalistům stačí k postupu ze skupiny H do osmifinále světového šampionátu bod. Pokud by s Polskem prohráli, jejich naděje stále žije, záleželo by však na výsledku souběžně hraného zápasu mezi Senegalem a Kolumbií. Po dvou porážkách je jasné, že dnešním utkáním se Polsko s turnajem loučí. Duel začíná v 16 hodin, sledujte jej v podrobné online reportáži.

