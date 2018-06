Srbsko - Brazílie, přímý souboj o postup, Balkánci chtějí pomstít křivdu

dnes 19:06

Výhra či remíza posune Brazílii s jistotou ze skupiny E do osmifinále světového šampionátu. V případě prohry musí doufat v porážku Švýcarů v souběžně hraném duelu, ani to jí ale stačit nemusí. Srbové potřebují vyhrát. Pokud by uhráli nerozhodný výsledek, opět by do postupových počtů promluvilo utkání mezi švýcarskými fotbalisty a Kostarikou. Zápas začíná ve 20 hodin, sledujte jej v podrobné online reportáži.

Srbové už mohli být v klidu, ve střetnutí se Švýcarskem je však za remízového stavu sudí Brych obral o gól Mitroviče. Z protiakce pak inkasovali rozhodující gól na 1:2. „Nemáme co ztratit. Pokud prohrajeme s Brazílií, nebude to nic strašného. Pro mě je důležité především to, abych do zápasu dali všechno,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci srbský trenér Mladen Krstajič. ONLINE: Srbsko - Brazílie Utkání sledujeme minutu po minutě. Brazilský kouč Tite se musí obejít bez dvou zraněných. Danila nadále trápí svalové zranění a nově je mimo hru i Douglas Costa, který však zatím naskakoval do hry pouze ze střídačky. ONLINE: Švýcarsko - Kostarika Sledujte i souběžně hrané utkání minutu po minutě.