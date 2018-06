Brazílii se v první půli nedařilo směrem dopředu nic. Špatně hrál Willian, který už po přestávce nenastoupil. Místo něj do hry naskočil Douglas Costa. Ani Neymar nezářil. Zkoušel hrát na sebe, nepřihrával.

ONLINE: Brazílie - Kostarika 2:0 Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

S postupem času však byl stále aktivnější. Bylo na něm vidět, jak moc chce své zemi zařídit výhru. Tradičně to trochu přeháněl s kácením se na trávník.

Po jedné takové etudě, přestože ho kostarický obránce González lehce potáhl za dres, nizozemský rozhodčí Björn Kuipers ukázal na penaltový puntík a Neymar už se chystal k exekuci pokutového kopu. Po kontrole videozáznamu ale zkušený sudí svůj verdikt změnil.

„Kdybych byl rozhodčím, tak bych své rozhodnutí zpět nevzal. Ale my je k výhře nepotřebujeme! Brazílie to zvládne i tak,“ komentoval sporný moment brazilský kouč Tite.

Šestadvacetiletý hvězdný útočník byl naštvaný. „Teď jsem mohl rozhodnout!“ jako by vyčítal Kuipersovi.

Bojoval ale dál. A když v nastavení konečně protrhl brazilskou mizérii Coutinho, mohl se radovat.

Brazílie byla rázem blízko výhře a Neymar se fotbalem očividně opět bavil. Důkazem toho je moment, kdy si u rohového praporku dovolil přehodit míč přes hlavu, čímž parádně obelstil kostarického bránícího hráče. Nádhera.

V sedmé minutě přidaného času se přeci jen dočkal. Costa mu poslal přihrávku před prázdnou branku a fotbalista působící v Paris St. Germain pohodlně uklidil balon do sítě. 2:0, hotovo.

Po konečném hvizdu padl na kolena a z očí mu tekly slzy. Tak emotivní moment to pro něj byl.

„Je pod tlakem, nese velkou zodpovědnost. Ukázala se v tom radost z vítězství i hrdost na reprezentaci své země. Každý své emoce projevuje jinak,“ řekl trenér Tite.

Neymar evidentně chce pomoct svému týmu k úspěchu, jak jen to půjde, občas by to ale s tou snahou neměl přehánět. Protože v určitých fázích by pro Brazílii bylo prospěšnější, kdyby na trávníku nebyl.