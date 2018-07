Domácí zemi čeká matné Španělsko, zastaví Dánové rozjeté Chorvaty?

Před turnajem by byli Španělé v souboji s Ruskem jasným favoritem. Jenže trable s výměnou trenéra těsně před začátkem jim nepomohly a jeden z adeptů na celkové vítězství se ve skupině trápil, přestože nakonec skončil první. Rusové jsou zatím příjemným překvapením, hnát je navíc budou nadšení domácí fanoušci.

Tři zápasy, tři výhry a hladký postup do osmifinále. Chorvatsko ve skupině nezaváhalo ani jednou, dokonce si poradilo i s Argentinou. Dánsko také neprohrálo, vyhrálo ale jen první utkání proti Peru, pak přišly dva nerozhodné výsledky.

Španělsko - Rusko Osmifinále, neděle 16.00 (Moskva) Umístění v žebříčku FIFA: 10. - 70.

Předpokládané sestavy, Španělsko: De Gea - Carvajal, Piqué, Ramos, Alba - Busquets, Ňíguez - Silva, Isco, Iniesta - Costa.

Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutěpov, Ignaševič, Žirkov - Gazinskij, Zobnin - Samedov, Golovin, Čeryšev - Dzjuba.

Během dominance na poli mezinárodního fotbalu v letech 2008 až 2012, kdy španělští fotbalisté dvakrát ovládli mistrovství Evropy a jednou světový šampionát, inkasovali na turnajích dohromady pouze šest branek. Na MS v Rusku však v základní skupině obdrželi už pět gólů a domácí reprezentanti tuší, že skrze nejistou defenzivu soupeře by mohla vést cesta do prvního čtvrtfinále od roku 1970.

Španělé nejprve v dechberoucím duelu remizovali 3:3 s Portugalskem, když jim hattrick nasázel Cristiano Ronaldo. Následně se štěstím vydřeli vítězství 1:0 nad pevně bránícím Íránem a v posledním zápase skupiny B remizovali 2:2 s Marokem. Přesto skončili v čele tabulky.

„Musíme se vyvarovat defenzivních chyb. Inkasovali jsme kvůli nim, ne kvůli fantastickým výkonům soupeřů. Pravděpodobně pramenily z nedostatku koncentrace. Portugalsko proti nám dvakrát skórovalo ze standardní situace. Musíme se zaměřit na individuální chyby a zlepšit komunikaci, pak budeme silnější,“ konstatoval pravý bek Dani Carvajal, který kvůli zranění vynechal úvodní duel s Portugalskem, další dva zápasy ale odehrál celé.

3+1 střídání Novinkou letošního mistrovství světa je možnost čtvrtého střídání v průběhu prodloužení.

Proti Rusku, které v úvodních dvou utkáních překvapivě rozstřílelo Saúdskou Arábii (5:0) i Egypt (3:1) a až v přímém duelu o první místo ve skupině A podlehlo Uruguayi jasně 0:3, by chyby v obraně mohly být smrtelné.

Ruský obránce Sergej Ignaševič se chce inspirovat výkony Maroka a Íránu na MS.

„Španělsko hraje stejným stylem jako v předchozích letech. Obránci se pohybují velmi vysoko, čímž ponechávají soupeři možnost k protiútokům. To je asi jejich jediná slabina, pokud vůbec nějakou mají. Maroko a Írán toho využívali, musíme si z nich vzít příklad,“ řekl.

Jedinou výhodu druhého místa v tabulce skupiny vidí nejzkušenější ruský reprezentant v tom, že osmifinále jeho tým odehraje na stadionu Lužniki v Moskvě před téměř 80 tisíci fanoušky.

Naději Rusové vidí též v některých překvapivých výsledcích na MS. „Německo vypadlo, Argentina měla problémy s postupem, nejsou zde neporazitelné týmy,“ řekl brankář Andrej Luňov. „Před zápasem jsou šance vždy 50 na 50. Nejdůležitějšími aspekty naší hry proti Španělsku musí být maximální úsilí a disciplína,“ doplnil obránce Vladimir Granat.

Domácímu celku by mohl v osmifinále pomoci ofenzivní záložník Alan Dzagojev, jenž se zranil v úvodním utkání se Saúdskou Arábií a do dalších dvou zápasů nezasáhl. Se zdravotními problémy se potýkal též Alexandr Jerochin, i on by ale měl být připraven.

Chorvatsko - Dánsko Osmifinále, neděle 20.00 (Nižnij Novgorod) Umístění v žebříčku FIFA: 20. - 12.

Předpokládané sestavy, Chorvatsko: Subašič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinič - Rebič, Rakitič, Modrič, Brozovič, Perišič - Mandžukič.

Dánsko: Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen - Delaney, Schöne, Eriksen - Poulsen, N. Jörgensen, Sisto.

Chorvaté na šampionát nepostoupili úplně hladce, navíc v závěru kvalifikace odvolali trenéra Anteho Čačiče a na jeho místo přišel Zlatko Dalič. Pod jeho vedením reprezentace vybojovala místo v baráži a v ní i postup na šampionát. V Rusku pak v základní skupině neztratili Chorvaté ani bod a navíc deklasovali 3:0 vicemistry světa Argentince.

A právě vydařený vstup do turnaje přinesl srovnávání s bronzovým úspěchem z roku 1998.

„Můžeme jej překonat, když budeme mít štěstí,“ uvedl obránce Dejan Lovren, který zažil dva hráče z úspěšné chorvatské generace Slavena Biliče a Igora Štimace jako trenéry. „Učil jsem se od nejlepších. A také proto chci být lepší, aby si lidé pamatovali moje jméno a ne jejich,“ dodal s úsměvem.

Trenér Dalič volil opatrnější slova, protože vyřazení v osmifinále by veškeré předchozí superlativy vymazalo. „Získali jsme tady určitou reputaci, takže myslím, že si nás nikdo jako soupeře nepřál. Ale musíme to potvrdit proti Dánsku. Kdybychom totiž prohráli, tak bychom na otázku, co jsme tady dokázali, museli odpovědět, že vůbec nic,“ prohlásil.

Ani Dánové ale nejsou bez šance, protože na šampionátu také neprohráli a v posledním zápase uhráli s favorizovanou Francií potřebnou remízu. „Chorvaté jsou sice na vlně, ale my jsme zase zabrali, když nám teklo do bot,“ uvedl útočník Martin Braithwaite.

„Takže když osmifinále nepůjde podle našich představ, nezaskočí nás to, protože jsme si už něco takového prožili. Naopak když se nebude dařit Chorvatům, tak nikdo neví, jak zareagují,“ dodal. „Navíc si rozhodně nemyslím, že by byli něco extra. Stejně jako my skončili v kvalifikaci druzí a museli do baráže. Na tom, že jim vyšla skupina lépe než nám, vůbec nezáleží,“ dodal.