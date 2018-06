Co rozhoduje o pořadí v tabulce? 1. body

2. gólový rozdíl

3. vstřelené góly

4. vzájemný zápas

5. gólový rozdíl ve vzájemných zápasech (3 a více týmů)

6. vstřelené góly ve vzájemných zápasech (3 a více týmů)

7. fair play (žlutá karta -1 bod, červená karta po druhé žluté -3 body, přímá červená -4)

8. los

Jako by měla mužstva vstup na protivníkovu polovinu zakázán. Poláci se dostali do vedení po hodině hry, kdy se trefil Jan Bednarek. Od té doby se dopředu příliš nehrálo. A poslední patnáctiminutovka? Nevídaná.

Oběma celkům aktuální stav vyhovoval. Svěřenci trenéra Adama Nawalky už postoupit nemohli, a tak chtěli své příznivce potěšit aspoň vítězstvím. Japonci kalkulovali s výsledkem souběžně hraného duelu mezi Senegalem a Kolumbií.

„Na konci utkání jsme udělali těžké rozhodnutí a drželi status quo. Nebyli jsme šťastní, že jsme zůstali na místě, spokojili se s porážkou a spoléhali na výsledek druhého zápasu. Byla to velmi obtížná situace,“ vysvětloval japonský trenér Akira Nišino.

Senegalci prohrávali 0:1 a členové asijského celku si byli vědomi toho, že za takového stavu by šli do osmifinále právě oni, pokud by nedostali víc žlutých karet, případně červenou.

A tak měli dvě možnosti. Buď se hnát za vyrovnáním, nebo doufat, že Senegal prohraje a japonští hráči neztratí příliš mnoho bodů v tabulce fair play.

Došlo na druhou variantu, která nakonec znamenala postup. Afričané ztratili o dva „body slušnosti“ více.

„Bylo to riskantní. Nevěděli jsme, co se stane v našem zápase, ani v tom druhém. Snad jsme aspoň ještě nějaké síly pošetřili,“ dodal Niširo.

Rozhodnutí trenéra hájil i zkušený záložník Makoto Hasebe, který odehrál závěrečných deset minut. „Samozřejmě, že tato situace s postupem je velmi zvláštní. Ale jsme v osmifinále, to je hlavní. Proti Belgii nebo Anglii budeme muset hrát lépe a všichni tvrdě makat jako jeden tým,“ řekl.