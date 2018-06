Saúdská Arábie - Egypt skupina A, pondělí 16.00 (Volgograd) Rozhodčí: Roldán - Guzmán, De la Cruz (vš. Kolumbie)

Umístění v žebříčku FIFA: 67. - 45.

Předpokládané sestavy, Saúdská Arábie: Uvaís - Braík, Usáma Havsáví, Buláihí, Šahrání - Bahabrí, Faradž, Utajf, Džasím, Davsárí - Muválad.

Egypt: Šanáví - Fasí, Gabr, Hegází, Abdal Šáfí - Hamad, Alnaní - Salah, Saíd, Hasan - Muhsín.

Oběma těmto celkům už postupové naděje zhasly. Po dvou porážkách tak už pouze zabojují o první body, což nic nezmění na tom, že po utkání je čeká cesta domů.

„Pro nás je utkání hodně důležité, přestože na turnaji končíme. Reprezentujeme egyptský lid, který chceme potěšit vítězstvím,“ sdělil argentinský trenér Egypta Héctor Cúper, na kterého se po předchozím zápase Egypta snesla vlna kritiky.

„Těm, co mě kritizují, nemám co říct. Pokud by mě to nějak rozhodilo, nemohl bych být fotbalovým trenérem. Očekávání některých lidí jsou nepřiměřená,“ řekl.

Uruguay - Rusko skupina A, pondělí 16.00 (Samara) Rozhodčí: Diedhiou - Camara, Samba (vš. Senegal)

Umístění v žebříčku FIFA: 70. - 14.

Předpokládané sestavy, Uruguay: Muslera - Valera, Coates, Godín, Cáceres - Sánchez, Vecino, Betancur, Rodríguez - Suárez, Cavani.

Rusko: Akinfejev - Fernandes, Kutěpov, Ignaševič, Žirkov - Samedov, Gazinskij, Golovin, Zobnin, Čeryšev - Dzjuba.

I tady už je o postupu jasno. Uruguay i Rusko jdou dál, vzájemný zápas pouze rozhodne, kdo se stane vítězem skupiny A. Podle toho dojde k nasazení pro osmifinále. Remíza přinese první příčku pořádající zemi.

„Zatím jsme na šampionátu ještě nepředvedli, co všechno dokážeme. Potenciál máme větší. Ale zůstávám v klidu, protože podobnou situací už jsme si prošli,“ řekl na předzápasové tiskové konferenci uruguayský kouč Óscar Tabarez.

Obejít se bude muset bez stopera José Maríi Giméneze, který má svalové problémy. Místo něj se zřejmě do hry dostane Sebastian Coates.

Írán - Portugalsko skupina B, pondělí 20.00 (Saransk) Rozhodčí: Cáceres - Cardozo, Zorrilla (vš. Paraguay).

Umístění v žebříčku FIFA: 37. - 4.

Předpokládané sestavy, Írán: Baíranvánd - Rezajíán, Hosejní, Púralígandží, Hadžsáfí - Džahánbachš, Ebrahimí, Ezatolahí, Amirí, Ansárífárd - Azmún.

Portugalsko: Patrício - Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro - B. Silva, Carvalho, Moutinho, B. Fernandes - Guedes, Ronaldo.

Portugalsko stejně jako Španělsko usiluje o první postup na MS po osmi letech, obě mužstva potřebují bod.

Proti však stojí nabuzený Írán, který cítí šanci na historický úspěch.

„Lidé nám nedávali žádné naděje, ale my máme stále šanci na osmifinále. Budeme bojovat o svůj sen,“ prohlásil portugalský trenér Íránu Carlos Queiroz, kterého čeká prestižní souboj s krajany.

Vítěz postupuje, Portugalsku stačí i bod. Remíza by posunula dál i Írán a to v případě, že by v souběžně hraném duelu Španělsko podlehlo o dvě branky Maroku, které už postoupit nemůže.

V případě španělské porážky o jedinou branku by Írán musel dohnat nynější nižší počet vstřelených gólů.

O pořadí a postupujících by mohl rozhodnout až los, a to v případě, že by oba celky ve skupině měly stejně bodů, totožné skóre i počet branek, remízu ze vzájemného zápasu a nelišily by se ani v kritériu fair play, v němž se započítávají červené a žluté karty. Nejreálněji tato varianta hrozí v případě, že by Španělsko a Portugalsko uhrály stejný výsledek, neboť mají totožné skóre, body i remízu ze vzájemného duelu.

Španělsko - Maroko skupina B, pondělí 20.00 (Kaliningrad) Rozhodčí: Irmatov - Rasulov, Saidov (vš. Uzbekistán).

Umístění v žebříčku FIFA: 10. - 41.

Předpokládané sestavy, Španělsko: De Gea - Carvajal, Piqué, Ramos, Alba - Alcántara, Busquets, Iniesta - Isco, Diego Costa, Silva.

Maroko: Kadžuí - Dirár, Benatía, Da Costa, Hakimí - Ahmadí, Busúfa - N. Amrabat, Bilhanda, Zijach - Butaíb.

Španělé však divoké propočty odmítají a chtějí postup stvrdit výhrou, byť jim rovněž stačí remíza.

„V určitých skupinách už některé týmy postoupily, ale naše situace je velmi těžká. Neřešíme jinou možnost, než že chceme proti Maroku získat tři body,“ uvedl španělský trenér Fernando Hierro, který se po minulém vítězství 1:0 nad Íránem dočkal první výhry na lavičce reprezentace.

Maročané navzdory dvěma předchozím porážkám 0:1 předvedli sympatické výkony a v dobrém světle se budou chtít s turnajem i rozloučit. „Každý, kdo si myslí, že proti již vyřazenému Maroku to bude snadné, je úplně mimo. Naopak soupeř může hrát uvolněně,“ varoval Hierro.