Chorvatský novinář: Kdyby kouč Dalič kandidoval na prezidenta, vyhraje

Podle něj má balkánský celek reálnou šanci na vítězství. Velkou zásluhu na současné jízdě nese trenér Zlatko Dalič, který se týmu ujal až před posledním utkáním kvalifikace.

Jak se mohla země se čtyřmi miliony obyvatel dostat do finále světového šampionátu?

Těžká otázka, na kterou vlastně neznám přesnou odpověď. Lidé u nás rádi říkají, že Chorvatsko je evropská Brazílie, ale já bych jej spíš přirovnal k Uruguayi. Hodně odhodlání, spousta kvalitních hráčů a troška štěstí k tomu.

Před posledním zápasem v kvalifikaci nahradil Anteho Čačiče po několika zaváháních nový trenér Zlatko Dalič, jenž s týmem zvítězil nad Ukrajinou a pak úspěšně zvládl i baráž proti Řecku. Co se pod jeho vedením změnilo?

Moc toho nebylo. Záložníky nechal hrát na pozicích, na které jsou zvyklí ze svých klubů. Jeho předchůdce trochu víc experimentoval a posty jim měnil. Střední záložníci Rakitič s Brozovičem například pod Čačičem občas hráli na křídle, Dalič je vrátil zase zpátky tam, kam patří. Kdyby kandidoval na prezidenta, vyhraje. Tak moc je v Chorvatsku populární.

Chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová při zápase.

Současná prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová je k vidění na každém zápase, navíc za lístky stejně jako fanoušci platí. Jak moc je ona v Chorvatsku oblíbená?

Řeknu to takhle. Už dvakrát vešla do hráčské kabiny, vyfotila se s hráči a uveřejnila to na svém oficiálním facebookovém profilu, takže se úplně jako řadový fanoušek nechová. Dělá to samé, co dřív německá kancléřka Angela Merkelová. Lacině sbírá politické body. Tak to prostě je, víc už o ní mluvit nechci.

Tak zpátky k Daličovi. Jaký byl vůbec fotbalista a co si ze své kariéry přenesl do současné pozice?

Průměrný záložník. Jako trenér je ale výjimečný v jedné věci - dokáže unést pravdu. Když vidí, že tým hrál dobře, tak to řekne. Stejně tak i naopak. Lidé o něm pochybovali, protože posledních osm let strávil koučováním na Blízkém východě. Všichni ale obdivovali jeho odvahu, protože - v nadsázce řečeno - přijal práci reprezentačního trenéra na letišti při cestě na zápas s Ukrajinou. Jak to bylo dál, už víte.

Může Chorvatsko světový šampionát opravdu vyhrát?

Ano, hned uvedu důvod. Mužstvo je nabito sebevědomím, pro spoustu z nich je to poslední šance vyhrát velký turnaj v národním dresu. Navíc Dalič je skvělým psychologem a ví, jak s mužstvem zacházet. Sám říkal, že trenér národního týmu nemá hráče učit hrát fotbal, protože to už musí dávno umět. Jeho hlavním úkolem má být, aby své svěřence přesvědčil, že jsou dostatečně dobří na to, aby se mohli stát mistry světa. Zatím se mu to daří.

JSME VE FINÁLE! Chorvatský fotbalista Josip Pivarič slaví na mistrovství světa semifinálové vítězství.

Kde má tým slabiny?

Obsazení pozice levého obránce je dlouhodobým problémem od chvíle, kdy kariéru ukončil Jarni. Strinič a Pivarič jsou dobří, ale mají nižší kvalitu v porovnáním se zbytkem mužstva. Dávají do toho však všechno a nikdo jim nemůže nic vyčítat.

A kdo je naopak hlavním lídrem?

Když skončil kapitán Srna, lidé v Chorvatsku žádali jeho nahrazení Čorlukou. Místo toho dostal pásku Modrič a ukázal, že i on lídrem být umí. Ukázal všem, kteří ho zpochybňovali kvůli jeho introvertní povaze, že se mýlí.