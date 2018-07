Modrič: Kam Schmeichel skáče, jsem studoval. Měl být Zanka vyloučen?

Co říkají pravidla? Před rokem 2016 by byl Zanka za takovýto zákrok nekompromisně vyloučen. Po změně pravidel by sudí měli být v případě penaltových zákroků shovívavější, co se udílení červených karet týče. Jenže dánský obránce zřejmě moc dobře věděl, že míč zahrát nemůže a zasáhne Rebiče jen kvůli tomu, aby mu zabránil ve skórování. V takovém případě mohl sudí Pitana červenou kartu udělit. Co přesně stojí v pravidlech:

Pokud se hráč ve vlastním pokutovém území vůči soupeři dopustí přestupku, kterým dojde ke zmaření jeho zjevné brankové možnosti a rozhodčí nařídí pokutový kop, bude faulující hráč napomenut. Vyjma případů, kdy: ● se jedná o držení (tahání) nebo strčení

● se faulující fotbalista nepokusí hrát míč nebo nemá možnost míč hrát

● se jedná o přestupky v kterékoliv části hrací plochy (surová hra, hrubé nesportovní chování atd.) trestané vyloučením Ve všech třech výše uvedených případech musí být hráč vyloučen. V nejnovější úpravě z roku 2017 byl text ještě dovysvětlen:

Pokud se hráč ve vlastním pokutovém území vůči soupeři dopustí přestupku, kterým dojde ke zmaření jeho zjevné brankové možnosti a rozhodčí nařídí pokutový kop, je faulovaný hráč napomenut, pokud se při přestupku pokusil zahrát míč. Za všech ostatních okolností (např. držení, tahání, strčení, bez možnosti hrát míč atd.) musí být hráč vyloučen.