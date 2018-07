Největší chorvatský úspěch. Francii se mohou pomstít po dvaceti letech

Tenkrát na turnaji ve Francii, která bude mimochodem chorvatským finálovým soupeřem, zářil především útočník Davor Šuker. Vstřelil šest branek a stal se nejlepším kanonýrem turnaje. V souboji o bronz vsítil rozhodující zásah proti Nizozemsku.

„Byl jsem tam jako fanoušek. Celé Chorvatsko si stále pamatuje semifinálový zápas právě proti Francouzům, který jsme prohráli 1:2. Dvacet let se o tom u nás pořád dokola mluví. Finále ale jako odplatu nebereme. Hlavní je, abychom předvedli nejlepší výkon na turnaji v ten nejdůležitější moment,“ vykládal trenér Zlatko Dalič, který na pozápasovou tiskovou konferenci dorazil v chorvatském dresu.

„Přesně si to pamatuji. Před dvaceti lety jsem doma v Omiši pobíhal v národním dresu a jen jsem snil o tom, že bych za Chorvatsko mohl někdy hrát. Teď jsem gólem pomohl k postupu do finále,“ neskrýval nadšení autor vyrovnávací branky Ivan Perišič.

Přitom zápas se pro Chorvaty nevyvíjel příznivě. Po krásné trefě Kierana Trippiera z úvodu utkání museli dotahovat. Právě důrazný Perišič ale kromě gólu na 1:1, kdy v souboji v pokutovém území přetlačil Kyla Walkera a nasměroval míč do sítě, mohl i rozhodnout, v dobré pozici však napálil jen tyč.

Výkon jihoevropského celku se stále lepšil a v prodloužení přišel kýžený vítězný gól. V první velké šanci ještě vychytal Maria Mandžukiče gólman Jordan Pickford, o pár minut později už ale chorvatský kanonýr mířil přesně. Anglie se už na srovnání nezmohla.

„Co naši hráči předvedli? Ta síla a výdrž! Měl jsem v plánu nějaká střídání, ale nikomu ze hřiště nechtělo. ‚Ještě můžu, nech mě hrát‘, volali na mě. Přitom několik kluků hrálo s menšími zraněními a normálně by do zápasu ani nenastoupili. Vůbec to nebylo vidět,“ chválil přístup svých svěřenců kouč Dalič.

„Jsme na ně za tohle strašně hrdý. Nikdo to nevzdal, ani jeden z nich,“ dodal.