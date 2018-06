Po deseti minutách hry utkání proti Srbsku musel krajní bek Marcelo opustit hřiště kvůli problému se zády.

„Chytaly ho tam křeče do svalů. Když jsem ho při střídání objal, evidentně ho to bolelo. Pak to potvrdil i týmový doktor,“ konstatuje brazilský trenér Tite.

Místo Marcela tak naskočil do hry Filipe Luis, který by byl alternativou na pozici levého obránce i pro duel proti Mexiku, pokud by se hráč Realu Madrid nedal zdravotně dohromady. Ovšem podle týmového lékaře by měl být brzy v pořádku.