Cítil jsem, že potřebuji trénovat. Do Zlína se těším, říká Bílek

Viděl spoustu zápasů. Získal větší přehled o hráčích. Čtrnáct měsíců trvající trenérské volno však Michalu Bílkovi končí. Na českou fotbalovou scénu se vrací nečekaným angažmá ve Zlíně, se kterým podepsal smlouvu na dvě sezony.

„Cítil jsem na sobě, že potřebuji trénovat. Jsem rád, že je to zrovna Zlín. Je to rodinný klub. Těším se,“ říká 53letý bývalý kouč české reprezentace.

Byla to pro vás těžká doba bez trenérské práce?

Fotbal mě baví, mám ho rád. Chtěl jsem trénovat, ale ne za každou cenu. Byla dlouhá pauza, ale že bych se z toho hroutil, to ne.

Měl jste nějaké nabídky, odmítl jste je?

Oťukávaček byla spousta, ale nikdy nepřišla nabídka, které bych řekl ano. Chtěl jsem do zahraničí, ale to nevyšlo.

Sparta a Slavia rozjely kolotoč nákupů. Jak jste to vnímal?

Nastala jiná doba. Bohatší kluby si můžou dovolit kupovat drahé hráče. Ligu by to mělo obohatit, ale Spartě se to moc nepovedlo. Počítám, že Sparta i Slavia budou v nákupech více obezřetné. Sparta sáhla do kádru až moc a to se jí nevyplatilo.

Se Spartou jste na klubové úrovni slavil úspěchy jako hráč i trenér. Mrzí vás její ústup?

Na to, kolik prostředků investovali před sezonou, je páté místo velmi špatný výsledek. Ve Spartě mám pořád spoustu kontaktů, známých, ale dění jsem sledoval zpovzdálí.

Hodně radikální proměnou prošel i Zlín. Překvapilo vás, když se ozval?

Kandidátů na trenéra je vždycky hodně, každého potěší, když vás nakonec vyberou. V úterý se mi ozval majitel, pan Červenka. Dohodli jsme se velmi rychle.

Jak jste vnímal Zlín ve fotbalovém prostředí?

Na poslední vzájemný zápas nemám dobré vzpomínky. S Jihlavou jsme s ním doma prohráli 1:3. V té době hrál Zlín výborně, životní formu měl Vukadinovič, hrál fantasticky. Když jsem trénoval Spartu, ve Zlíně se nám hrálo vždycky hrozně špatně, prohráli jsme tady. Hru měl založenou na bojovnosti, síle.

Sportovního ředitele klubu Zdeňka Grygeru jste stihl na sklonku jeho reprezentační kariéry. Sledoval jste jeho přerod ve funkcionáře?

Zlín udělal skvělou věc, že ho získal. Hrál v zahraničí, v reprezentaci, může předávat hráčům svoje zkušenosti. Jenom jim to pomůže. Škoda že z tehdejší generace jich není více. Pavel Nedvěd je v Juventusu, Karel Poborský byl v Budějovicích. Tomáš Rosický dostal šanci ve Spartě, což je bezvadné. Do budoucna se jí to vyplatí.

Jak na vás Grygera zapůsobil jako funkcionář?

Je pořád stejný. Jednání s ním i majitelem bylo příjemné. Oba jsou zapálení do fotbalu, což mi vyhovuje.

Už jste stihl projít složení mužstva?

Odešli čtyři hráči – Zlámal, Ekpai, Vukadinovič a Holzer. Všichni patřili do základní sestavy, musíme tým doplnit. Už jsme si nastínili, kde potřebujeme posílit. Jsou to posty hráčů, kteří odešli. Zlín dostal hodně branek, takže potřebujeme zpevnit defenzivu. Problém jsou útočníci. Máme tři, ale všichni mají pořád zdravotní potíže. Když se podaří přivést útočníka, budu rád.

V týmu je Petr Jiráček. Dobře ho znáte z reprezentace. Bude pro vás klíčovým hráčem i ve Zlíně?

Když jsem vedl národní tým, byl jedním z nejdůležitějších hráčů a na mistrovství Evropy patřil k nejlepším. Ve Zlíně je nejzkušenější, budu na něho spoléhat. Musí vzít na sebe zodpovědnost. Jsem také rád, že asistentem zůstává Honza Kameník. V Jihlavě jsem si ho vytáhl z juniorky. Že ho znám, mi na začátku ve Zlíně hodně pomůže.

Jaké budete mít ambice?

Teď nemůžu říct, zda budeme hrát střed tabulky, nebo výše. To si řekneme až po přípravě, jak se podaří doplnit tým. Kádr se musí ustálit.

Liga zvyšuje počet zápasů. Budete potřebovat více hráčů?

To nebude nutné. Vítám, že se bude hrát víc utkání. Vždy jsem říkal, že 30 kol je hrozně málo. Bude to lepší pro všechny – hráče i fanoušky.

Kdy se přestěhujete do Zlína?

Ještě uvidím, podle potřeby. Zatím jsme ve spojení. Přípravu začneme 18. června. Ve Zlíně si ale najdu byt. Trénoval jsem v Teplicích, v Plzni, Blšanech. Vzdálenost nehraje roli.