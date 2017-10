Karabach hraje s Atlétikem, později v akci také Barcelona, PSG či Bayern

Chelsea bude stejně jako Manchester United, Paris St. Germain a Barcelona hájit stoprocentní bilanci. Trápící se finalista minulého ročníku Juventus potřebuje doma porazit Sporting Lisabon, aby vyskočil ze třetí příčky v tabulce skupiny D.

ON-LINE: Zápasy Ligy mistrů Sledujte s námi vývoj skóre

Bayern Mnichov zase touží proti Celtiku napravit porážku 0:3 z Paříže, po které byl odvolán kouč Carlo Ancelotti. Po více než čtyřech letech se k trénování Bayernu vrátil Jupp Heynckes, jenž Itala nahradil.

V akci by měli být rovněž dva Češi: Marek Suchý a Tomáš Vaclík z Basileje. Patrik Schick (AS Řím) kvůli zranění do utkání na hřišti Chelsea nezasáhne.