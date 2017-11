Z 0:3 na 3:3. Když věříte v útočný fotbal, odmění vás, řekl kouč Sevilly

Povědomé skóre? Něco podobného už tady přece jednou bylo. Srovnání se nelze vyhnout. Tehdy na konci května 2005 byli hráči Liverpoolu za hvězdy, náskok AC Milán ve finále Ligy mistrů slavně dotahovali a po úspěšném penaltovém rozstřelu zvedali nad hlavu trofej i Milan Baroš s Vladimírem Šmicerem.

Teď, ještě v základních skupinách, si Liverpool zahrál opačnou roli. Po famózním prvním poločase sehrál druhé dějství, na které by nejraději co nejrychleji zapomněl.

„Je to prosté, napřed jsme si vedli fakt dobře, ale ve druhé půli jsme přestali hrát fotbal,“ nechápal selhání svých svěřenců trenér Jürgen Klopp. Německému kouči udělalo radost duo Roberto Firmino - Sadio Mané.

První jmenovaný už ve druhé minutě otevřel skóre, o dvacet minut později nahrál druhému na další branku a pak se trefil ještě jednou. Liverpool vedl 3:0 už po půl hodině! Sevillu navíc přehrával.

„Řekli jsme si, že musíme pokračovat v tom, co děláme,“ prozradil přestávkovou debatu kapitán Jordan Henderson. „Věděli jsme, co nás od Sevilly čeká, že na nás vletí, ale nezvládli jsme to. Obrovské zklamání.“

Domácí začali dotahovat v 51. minutě. Levý bek Alberto Moreno fauloval, Ever Banega svým centrem našel Wissama Ben Yeddera, jehož hlavička zapadla do sítě - 1:3.

Uběhlo devět minut, další nedovolený zákrok španělského obránce Morena, tentokrát však v pokutovém území. Penalta! Ben Yedder ji na pokyn sudího musel zahrávat dvakrát, ale nerozhodilo ho to - 2:3.

A defenziva Liverpoolu, dlouhodobě kritizovaná slabina, hořela jako papír.

Domácí fotbalisté měli na vyrovnání několik šancí, brankář Loris Karius dělal, co mohl. Jednou lapil pokus střídajícího Franka Vazqueze, další pokus vyrazil na břevno. Sevilla se tlačila za gólem, který přišel na poslední chvíli. Ve třetí nastavené minutě po rohu Sanabrii - 3:3.

Série Sevilly odolala, andaluský klub před vlastními fanoušky naposledy prohrál před rokem!

„Když věříte v útočný fotbal, tak vás nakonec odmění,“ těšilo trenéra Sevilly Eduarda Berizza. „Skóre z prvního poločasu bylo kvůli individuálním chybám. Museli jsme se zvednout a věřit sami v sebe, abychom mohli se zápasem ještě něco udělat.“

Liverpool ale nemusí dlouho smutnit, postup do osmifinále má nadále ve svých rukou. V posledním zápase proti Spartaku Moskva stačí anglickému celku neprohrát, Sevilla, která je ve skupině E druhá, je ve stejné pozici. V duelu s Mariborem bude navíc favoritem.