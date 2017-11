VIDEO: Zlatý bod přemožitele Slavie. Měli jsme štěstí, uznal kouč Nikósie

„Kypřani jsou zpátky ve hře!“ hlásá titulek tamního deníku Goal. Stejné periodikum následně vysvětluje, že druhý bod, který přemožitel Slavie z play-off získal, má punc zlata. Ne, že by snad APOEL pomýšlel na postup do osmifinále, ačkoli i tahle možnost matematicky existuje.

Svěřenci kouče Donise jsou sice ve skupině H se dvěma body poslední, ale jen o skóre před nimi je trápící se Dortmund. Naděje na vyřazovací část Evropské ligy, kam jdou týmy ze třetích míst, žije.

„Máme na to šanci, tak říkám: zkusme to dokázat,“ burcuje před zbývajícími dvěma duely trenér Donis. Osmačtyřicetiletý Řek uznal, že měl jeho tým v utkání na hřišti Dortmundu velkou kliku. „Než jsme šli na tiskovku, potkal jsem se s Peterem Boszem, koučem Borussie. Sdělil jsem mu: „Měli jsme štěstí. Ve fotbale to tak občas bývá, ne vždy vyhraje lepší tým.“

Statistický rozdíl mezi oběma celky byl do očí bijící, Dortmund měl třicet střel, APOEL pouze čtyři. Jenomže jedenáct pokusů domácích fotbalistů k bráně ani nedolétlo díky obětavosti nikósijských hráčů, devět z nich šlo mezi tři tyče, jedenáct mimo.

„Z tolika střel zkrátka musíme dát víc než jeden gól,“ litoval obránce Borussie Ömer Toprak. Tím spíš, když soupeři stačí k vyrovnání jediná přesná rána.

Podepsal se pod ni po změně stran Mickael Pote, který tak zareagoval na trefu Raphaela Guerreira z devětadvacáté minuty. „Když jsem přebíral přihrávku od Carlaa, věděl jsem, že to trefím,“ culil se po závěrečném hvizdu útočník kyperského celku.

V Dortmundu vědí, že musejí zabrat. Ten tam je skvostný bundesligový start. Borussia v německé nejvyšší soutěži v úvodních sedmi zápasech šestkrát zvítězila, pak se jí přestalo dařit. Od prohry s Lipskem dokázala zdolat jen třetiligový Magdeburg v poháru.

„Na úvod bundesligy musíme navázat. Kvalitu máme. Podívejte se na náš první gól, to bylo parádní,“ řekl trenér Bosz. Před Guerreirovým zakončením si vyměnilo balon devět z jedenácti hráčů Borussie, celkem brance předcházelo třiadvacet přihrávek.

23 - There were 23 passes before the goal of @RaphGuerreiro - 9 of 11 @BVB players were involved in this combination. Teamwork. #BVBAPN pic.twitter.com/r5nCfEiY7t