VIDEO: Jak ukončit střelecký půst? Griezmann předvedl parádní nůžky

Šestadvacetiletý Francouz v národním týmu góly dává – prosadil se v obou nedávných reprezentačních přestávkách –, avšak v klubu se mu dlouho nedařilo. Poprvé od konce září, kdy jeho branka nestačila na Chelsea, překonal v dresu Atlétika gólmana soupeře. Znovu v Lize mistrů.

A jak! V 69. minutě překrásně oživil nerozhodný zápas. Když viděl, že střídající Angel Correa stihne těsně před čárou odcentrovat, odstoupil si od obránců na zadní tyč. Tam mu balon přilétl, Griezmann se položil do vzduchu a z voleje otevřel skóre.

„Tahle branka spadá do své vlastní kategorie,“ pokračoval v superlativech kouč Simeone. „Griezmann pak ještě znamenitě přihrál na druhý gól Kevinu Gamierovi. Potřebovali jsme vyhrát a dokázali jsme to.“

Vítězství 2:0 nad Římem vrací Atlétiku naději na postup ze skupiny, kterou by jinak odvála remíza. Teď je mezi středečními soupeři na druhé a třetí příčce dvoubodový rozestup, tudíž madridský celek musí i v závěrečném zápase podzimní části Ligy mistrů vyhrát nad Chelsea.

Avšak i kdyby Atlético zvládlo souboj na hřišti jistého osmifinalisty, potřebuje pomoc od Karabachu. Kdyby ázerbájdžánský outsider uhrál s AS Řím remízu, mezi nejlepších šestnáct by šli díky lepším vzájemným zápasům svěřenci trenéra Simeoneho.

„Dáme do utkání s Chelsea všechno a uvidíme, jak to dopadne. Musíme věřit až do konce,“ burcuje Griezmann.

