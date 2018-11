Lekce z efektivity. Měl jsem strach, aby nám nedali další čtyři, říká Kopic

Sám měl velkou šanci, možná největší příležitost Plzně v duelu. Neproměnil, gólman Courtois si s jeho pokusem poradil. To už však bylo v době, kdy Západočeši prohrávali o čtyři branky. Čili pozdě.

„Štěstí se k nám nepřiklonilo,“ myslí si osmadvacetiletý záložník.

Takže považujete konečný stav za příliš krutý?

Real vyhrál zaslouženě, ale výsledek mohl být trochu mírnější. Začali jsme docela dobře, měli jsme takové dva nebo tři závary ve vápně, z toho pak vzniklo to nastřelené břevno, kdy si Nacho málem srazil míč do sítě. Pak měli šanci oni a hned z toho byl gól. Potom tři obdržené branky po standardkách… V takovém případě nemůžete s podobným soupeřem nic uhrát.

Dá se říct, že Real proměnil každou šanci, kterou jste mu nabídli?

Po zápase jsem koukal na statistiky, na pět gólů jim stačilo šest střel, to je hodně velká úspěšnost. Už minule v jejich domácím utkání měli hodně šancí, akorát je nevyužili. Tady tam padlo všechno, najednou prohráváte s Realem Madrid nula tři… Strašně těžké.

Přesto byla Plzeň blízko tomu, aby šla do vedení. Hosty zachránilo břevno.

Bylo to hrozně rychlé. Patrik Hrošovský to tam dobře nastřelil, Nachovi se míč odrazil od holeně. Kdyby to byl gól, tak by zápas mohl samozřejmě vypadat úplně jinak. Moc by nám to pomohlo. Na druhé straně pak šel Benzema do vápna, kolem sebe měl snad tři hráče, ale ani to nám k jeho ubránění nestačilo. Dostávali jsme góly ze situací, kdy jsme byli v deseti za balonem. Kdyby to někdo vzal a ze třiceti metrů trefil šibenici, tak nikdo nemůže nic říct. Takhle je to ale škoda.

Dalo se první obdržené brance nějak zamezit?

Dalo, mrzí to, přestože Benzema to provedl dobře. Byla to jejich první větší příležitost, hned gól, to vás strašně srazí. Za dvě minuty roh, nula dva. Musíte bojovat, ale najednou cítíte, že proti takovému soupeři už výsledek asi neotočíte.

Sám jste měl dvě slušné příležitosti krátce po začátku druhé půle.

V té první situaci mi to tam dal dobře Aleš Čermák. Kdybych si hodil míč na levačku a střílel křížem, tak by to asi bylo lepší. Vlétl mi do toho obránce, takže jsem do balonu jen tak píchl pravou šajtlí a gólman to vyrazil. A druhá? Škoda, že jsem trefil prostředek, jinak by měl Courtois větší problémy.

Ukázal se jasně rozdíl mezi oběma mužstvy?

Je to úplně jiný svět. Nejslavnější klub, nic víc prostě není. Jsme moc vděční, že jsme si proti němu mohli zahrát. Přestože v Madridu jsem nenastoupil, tak jsem si oba zápasy užil.

Co jste si říkali po první půli, když jste prohrávali 0:4?

Hlavně jsem měl strach, aby nám nepřidali další čtyři. To už by bylo opravdu moc. Škoda, aspoň jeden čestný gól jsme dát mohli… Real byl prostě lepší.

Bylo poznat, že v poslední půlhodině už Real polevil?

Říkali jsme si, že tak šlapat už do toho asi nebudou. Hráli hodně stažení na vlastní polovině a chodili do brejků. My jsme měli taky nadějné protiútoky, na rozdíl od protivníka jsme je ale nevyřešili správně.

Kdo na vás udělal ze soupeřova mužstva největší dojem?

Už v prvním utkání se mi nejvíc líbil Benzema. Od fanoušků Realu slýchám, že ho moc rádi nemají, ale lepšího útočníka budou shánět těžko.

Ulovil jste nějaký dres?

Šel jsem do kabiny a tam byl mladý Asensio, takže jsem měnil s ním.