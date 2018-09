Plzeň v Lize mistrů pomůže dobré věci. Paclík: Máme unikátní příležitost

Přestože je spolupráce dlouhodobá, v domácí soutěži nadační logo na dresu nebude. „Pro Ligu mistrů můžete mít jenom jednoho partnera, za určitých podmínek povoluje UEFA ještě jednu neziskovku. Kdežto na českou ligu je dres přeplácaný a nebylo by to důstojné,“ vysvětluje majitel plzeňského klubu Tomáš Paclík.

Plzeň v Lize mistrů středa 19. září: Plzeň - CSKA Moskva

úterý 2. října: AS Řím - Plzeň

úterý 23. října: Real Madrid - Plzeň

středa 7. listopadu: Plzeň - Real Madrid

úterý 27. listopadu: CSKA Moskva - Plzeň

středa 12. prosince: Plzeň - AS Řím

Provázanost Viktorie s registrem dárců funguje už sedm let. Mezi potenciální pomocníky se tehdy přihlásil celý tým včetně trenéra Pavla Vrby či generálního manažera Adolfa Šádka. Tentokrát se k projektu kromě hlavního mužstva přidávají i starší dorostenci.

„Budeme prvním českým klubem v historii, který na svém dresu logo Nadace v rámci evropských pohárů ponese,“ říká člen nejvyššího klubového managementu a garant projektu Jaromír Hamouz, který připomíná, že podobné možnosti využívá například Barcelona.

Přímo před novináři vstoupil do registru obránce Luděk Pernica, jenž se ke klubu připojil v létě. „Neváhal jsem ani vteřinu. Je to skvělá akce, určitě to budu dál podporovat. Naštěstí se už krev nebere, to nemám rád,“ usmíval se. V posledních letech totiž už k potvrzení způsobilosti stačí rozbor slin.

Že je zdraví to nejdůležitější, v Plzni dobře vědí. V minulosti se totiž hned v několika případech museli vypořádat s nečekanými ztrátami. „Pro nás je Liga mistrů obrovským svátkem, slavnostní atmosféra je tady už pár dní. Na výkop se samozřejmě moc těšíme, jsou ale určité věci, které nás převyšují a pro které máme obrovský respekt. Mezi to patří záchrana života, případně aspoň naděje pro někoho, kdo se ocitl v neřešitelné životní situaci,“ ví Paclík.

„Proto jsme strašně rádi, že můžeme využít této příležitosti a poukázat na Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Je dobré, že máme možnost aspoň maličkou kapičkou přispět. Využili jsme toho, že budeme nastupovat v nejsledovanější soutěži, proto jsme logo na dres dostali. Unikátní příležitost, abychom to zpropagovali ještě více,“ dodává plzeňský majitel.

Do registru NTKD se může přidat každý člověk mezi 18 a 35 lety, který je v dobrém zdravotním stavu a v minulosti neprodělal závažné onemocnění. Přestože sídlí právě v Plzni, ke vstupu není nutné cestovat na západ Čech. „Dárcovské centrum funguje ve všech krajských městech a v řadě okresních měst,“ upřesňuje Pavel Jindra, předseda správní rady.

Poprvé se Viktoria s novým logem na dresu představí ve středu 19. září, kdy na domácím stadionu přivítá CSKA Moskva. Ve skupině ji ještě čekají souboje s Realem Madrid a AS Řím.