Slovo outsider nepoužívám, fotbal by mě potrestal, říká trenér CSKA

Když dostal na předzápasové tiskové konferenci otázku na plzeňské mužstvo, proti kterému před sedmi lety hrál, bez váhání začal sypat jména jedno za druhým. Úřadujícího českého mistra má přečteného, trenér Vrba totiž podle něj praktikuje svůj specifický styl v každém klubu, který vede.

Na západě Čech zahájí cestu Ligou mistrů s trochu jiným kádrem, než jakým CSKA Moskva disponoval v posledních letech. Mnohem mladším.

Po poslední ligové výhře nad Ufou jste říkal, že i přes dobrý výsledek působili hráči málo emotivně. Pořád cítíte, že vaší mladé sestavě k těm nejlepším možným výkonům ještě něco chybí?

Máme mladý tým, který k pokroku potřebuje především odehrát co nejvíc zápasů. Mladí hráči bývají nestabilní, to je normální. Charakter máme, na každé utkání jsme dobře připravení, nikdy ale nevíte, jak se bude střetnutí vyvíjet a jak to v danou chvíli ovlivní výkon.

Do Plzně s vámi přicestovali i Dzagojev a Ščenikov, kteří měli zdravotní problémy. Jsou připraveni odehrát kompletní utkání?

Pokud by to bylo opravdu nutné, tak asi ano, ale riskovat nepotřebujeme. Poločas nebo trochu víc zvládnou, na devadesát minut je zbytečné je používat.

Proti Viktorii jste hrál už s Borisovem. Jak na vzájemné zápasy vzpomínáte?

Velmi dobře si je pamatuji. Trenér Vrba má svůj výrazný rukopis. Teď jsme šli chodbou a na zdech jsme viděli fotky, na kterých je Limberský, Petržela, Kolář, také Rajtoral… (pohlédne vzhůru) Na týmu je jasně patrný styl, který se snažil Vrba praktikovat i během svého působení v Machačkale.

Berete jako výhodu, že začínáte proti papírově zřejmě nejslabšímu celku skupiny?

Brát nějaký tým jako nejslabší je špatné. Favorit číslo jedna je Real Madrid, přeci jen vyhrál Ligu mistrů třikrát po sobě, ale duely s Plzní a AS Řím budou rozhodovat maličkosti. Slovo „outsider“ se mezi trenéry nepoužívá, fotbal vás totiž za to potrestá.