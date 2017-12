VIDEO: Jak opět vyhrál nejlepší ze skupin. Tottenham ztratil jen dva body

„Je to obrovská změna. Loni jsme byli zklamaní z naší hry. Bylo pro nás složité konkurovat týmům v Lize mistrů. Ale tuhle sezonu jsme se hodně zlepšili,“ řekl Pochettino po závěrečné výhře 3:0 nad Nikósií, přemožitelem pražské Slavie z play-off.

Zatímco v anglické Premier League se Tottenhamu nedaří navázat na loňskou vydařenou sezonu, v Lize mistrů obral o čtyři body i obhájce titulu Real Madrid.

„Investovali jsme do Ligy mistrů hodně energie a zřejmě nás to ovlivnilo v anglické lize. Teď ale máme čas soustředit se také na domácí soutěž a začít vyhrávat,“ uvedl kouč Tottenhamu, který je v lize na šestém místě s osmnáctibodovou ztrátou na vedoucí Manchester City.

Pochettina těší, že mohl díky jistotě postupu dát větší prostor útočníkovi Fernardu Llorentemu, který dal první gól od letního přestupu ze Swansea.

„Je to pro něj důležité. Útočník potřebujeme sebevědomí. Jelikož přišel až v závěru přestupního období a neměl žádnou přípravu, potřeboval čas na adaptaci. A po dvaceti minutách za zápas to jde těžko. Proto je důležité, že jsem ho mohl nechat na hřišti celé utkání. Je to hráč, který nám ještě hodně pomůže,“ prohlásil Pochettino o dvaatřicetiletém španělském útočníkovi

Šanci dostali i mladí hráči - Juan Marcos Foyth, Harry Winks a Georges-Kevin N’Koudou, jenž vstřelil poslední gól zápasu.

„Jsem rád, že měli příležitost ukázat svou kvalitu. Určitě vytvořili tlak na hráče základní jedenáctky. Máme více sebevědomých hráčů, kteří se poperou o místo,“ těší argentinského kouče.

Zisk 16 bodů ve skupině však také vytváří tlak na Tottenham pro play off. Poslední dva anglické týmy - Arsenal v roce 2006 a Manchester United o dva roky později -, které měly stejnou bilanci, došly až do finále. Dosavadním maximem Tottenhamu je čtvrtfinále z roku 2011.